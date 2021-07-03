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Son dakika spor haberi: Brezilya 1-0 Şili | MAÇ SONUCU (Copa America)

Son dakika spor haberleri... Copa America'da heyecan sürüyor. Çeyrek finalde Brezilya, Şili ile karşı karşıya geldi. Sambacılar karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak yarı finale yükselen taraf oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2021 Cumartesi 09:48
Son dakika spor haberi: Brezilya 1-0 Şili | MAÇ SONUCU (Copa America)

Copa America'da heyecan fırtınası sürüyor. Güney Amerika turnuvasında Brezilya, çeyrek finalde Şili ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi Brezilya, 46. dakikada Lucas Paqueta'nın golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden iki dakika sonra Gabriel Jesus kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Nilton Santos Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta Brezilya karşılaşmanın ikinci yarısını 10 kişi sürdürse de yarı finale yükselen taraf oldu. Copa America'da çeyrek finalin diğer karşılaşmaları Uruguay-Kolombiya ve Arjantin-Ekvador arasında oynanacak. İlk yarı finalist ise Paraguay'ı penaltı atışları sonucu 4-3 mağlup eden Peru olmuştu.

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