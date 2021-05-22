Alt liglerden haberler (22.05.2021)

YUMLU VE NİYAZ GİTTİ

SÜPER Lig'den düşen Denizlispor'da yaprak dökümü yaşanıyor. Ege ekibinin altyapı patentli 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Recep Niyaz, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle mukavelesini tek taraflı feshetti. Recep Niyaz, bu sezon çıktığı 28 maçta 5 gol atıp 2 asist yaptı. Horozlar'ın 33 yaşındaki tecrübeli stoper Mustafa Yumlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada takımdan ayrıldığını duyurdu. Yumlu, bu sezon 27 maçta boy gösterdi.

SAKARYASPOR RÖVANŞA HAZIR

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta play-off yarı finali büyük bir çekişmeye sahne oluyor. TFF 1. Lig'e çıkacak son takımı belirleyecek finali hedefleyen Sakaryaspor ile Kırşehir Bld., ilk randevuda Kırşehir'de golsüz berabere kaldı. Play-off'ların iddialı takımı Sakaryaspor, 24 Mayıs'ta evindeki rövanşa sıkı şekilde hazırlanıyor. Tatangalar'ın başarılı teknik direktörü Serdar Bozkurt, "İlk maçta iyi oynayamadığımız için bu skor avantaj. Sakarya'da inşallah bu işi bitireceğiz" diye iddialı konuştu.

MANİSA LİSANS ALDI

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta namağlup şampiyon olarak TFF 1. Lig'e yükselen Manisa FK, ulusal kulüp lisansı almaya hak kazandı. 2. Lig'den 24Erzincan, Kırklareli ve Niğde de lisans alan kulüpler oldu.

BUCASPOR İDDİALI

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluğu 1 puanla Diyarbekirspor'a kaptırdıktan sonra yoluna play-off'ta devam eden Bucaspor 1928'de gözler, 24 Mayıs Pazartesi günü oynanacak olan final maçına çevrildi. İzmir ekibi, finalde İskenderun FK'yi geçip 2'nci Lig'e adını yazdırmak için kenetlendi.

H.TRABZON'UN HEDEFİ BÜYÜK

2. Lig play-off yarı final ilk maçında Kocaelispor'la deplasmanda golsüz berabere kalan H.Trabzon, 24 Mayıs'taki rövanşta finale çıkan taraf olmak istiyor. Bordo- mavililerin hocası Bayram Toysal, "İleriye dönük olarak takımın ve yönetimin müthiş bir beklentisi var. Ev sahibi avantajını kullanıp inşallah finale çıkarız" dedi.