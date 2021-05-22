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Alt liglerden haberler (22.05.2021)

Alt liglerde yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50
Alt liglerden haberler (22.05.2021)

YUMLU VE NİYAZ GİTTİ
'den düşen 'da yaprak dökümü yaşanıyor. Ege ekibinin altyapı patentli 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Recep Niyaz, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle mukavelesini tek taraflı feshetti. Recep Niyaz, bu sezon çıktığı 28 maçta 5 gol atıp 2 asist yaptı. Horozlar'ın 33 yaşındaki tecrübeli stoper da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada takımdan ayrıldığını duyurdu. Yumlu, bu sezon 27 maçta boy gösterdi.

SAKARYASPOR RÖVANŞA HAZIR
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta play-off yarı finali büyük bir çekişmeye sahne oluyor. . Lig'e çıkacak son takımı belirleyecek finali hedefleyen ile ., ilk randevuda Kırşehir'de golsüz berabere kaldı. Play-off'ların iddialı takımı Sakaryaspor, 24 Mayıs'ta evindeki rövanşa sıkı şekilde hazırlanıyor. Tatangalar'ın başarılı teknik direktörü Serdar Bozkurt, "İlk maçta iyi oynayamadığımız için bu skor avantaj. Sakarya'da inşallah bu işi bitireceğiz" diye iddialı konuştu.

MANİSA LİSANS ALDI
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta namağlup şampiyon olarak TFF 1. Lig'e yükselen , ulusal kulüp lisansı almaya hak kazandı. 2. Lig'den 24Erzincan, Kırklareli ve Niğde de lisans alan kulüpler oldu.

BUCASPOR İDDİALI
Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluğu 1 puanla 'a kaptırdıktan sonra yoluna play-off'ta devam eden 'de gözler, 24 Mayıs Pazartesi günü oynanacak olan final maçına çevrildi. İzmir ekibi, finalde 'yi geçip 2'nci Lig'e adını yazdırmak için kenetlendi.

H.TRABZON'UN HEDEFİ BÜYÜK
2. Lig play-off yarı final ilk maçında 'la deplasmanda golsüz berabere kalan H.Trabzon, 24 Mayıs'taki rövanşta finale çıkan taraf olmak istiyor. Bordo- mavililerin hocası , "İleriye dönük olarak takımın ve yönetimin müthiş bir beklentisi var. Ev sahibi avantajını kullanıp inşallah finale çıkarız" dedi.

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