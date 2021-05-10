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Dünyaca ünlü futbolculardan 'e destek

Dünyaca ünlü futbolcular, 'e sosyal medyadan destek verdi. Bu isimler içinde , , , , , , gibi 'nın önemli kulüplerinden boy gösteren isimler de vardı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 01:01
Dünyaca ünlü futbolculardan Filistin'e destek

, , , , , , 'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü futbolcu, İsrail polisinin işgal altındaki 'te yer alan 'daki Filistinlilere müdahalesine karşı tepki gösterdi.

Sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla İsrail saldırılarını kınayan futbolcular, "Özgür ", "Şeyh Cerrah'ı koru" gibi sloganlarla mesajlarını duyurdu.

ekiplerinden 'da forma giyen Fransız futbolcu Paul Pogba, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın barışa ve sevgiye ihtiyacı var. Hepimiz birbirimizi sevelim." ifadelerini kullandı.

'da forma giyen Mısırlı futbolcu Mahmoud Trezeguet Instagram paylaşımında, "Allah'ım sen Filistin'i ve Filistinlileri koru" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Riyad Mahrez, Achraf Hakimi, Moussa Marega, Franck Ribery, Shkodran Mustafi'nin aralarında bulunduğu çok sayıda futbolcu, Filistin için sosyal medyada başlatılan etiketlere katılarak tepkilerini ortaya koydu.

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