Çirkin tezgah!

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 29 Mayıs'ta oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi Finali öncesi masa başı oyunları başladı. İki İngiliz takımı Manchester City ile Chelsea'nin sahne alacağı dev finalin ülkelerinde oynanması isteyen İngiltere, UEFA'ya baskı kurmaya başladı. Final öncesi güvenlik, takımların İstanbul'a geliş-gidişi, idman alanları ve korona virüs tedbirleriyle ilgili önlemler alınırken; İngilizler, finalin kendi ülkelerinde oynanmasını talep ediyor.

UEFA GERİ ADIM ATMIYOR

Bu konuda ısrarcı davranan İngiltere, UEFA'ya farklı gerekçeler ve farklı yollarla baskı yapıyor. Türkiye'yi seyahat edilmesi yüksek riskli ülkeler arasına ekleyen İngiltere, bu durumu da UEFA karşısında kullanıyor. İngilizler, tüm dünyanın kabusu olan korona virüsü gerekçelerinde ilk sıraya koyuyor. Bu arada tüm ciddi baskılara rağmen UEFA'nın Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) finalin İstanbul'da oynanacağına yönelik garanti verdiği de ifade ediliyor.