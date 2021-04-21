Son dakika spor haberi: Cüneyt Çakır'ın UEFA EURO 2020'de görev alacağı açıklandı

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle ertelenen UEFA EURO 2020'ye sayılı günler kaldı.
Zorlu turnuva öncesinde UEFA, karşılaşmada görev alacak 18 hakemi açıkladı.
Turnuvada düdük çalacak hakemler arasında Cüneyt Çakır'a da görev verildi.
İŞTE HAKEMLER:
Felix Brych (Almanya)
Cüneyt Çakır (Türkiye)
Carlos Del Cerro Grande (İspanya)
Andreas Ekberg (İsveç)
Orel Grinfeeld (İsrail)
Ovidiu Alin Hategan (Romanya)
Sergei Karasev (Rusya)
Istvan Kovacs (Romanya)
Bjorn Kuipers (Hollanda)
Danny Makkelie (Hollanda)
Antonio Miguel Mateu Lahoz (İspanya)
Michael Oliver (İngiltere)
Daniele Orsato (İtalya)
Artur Manuel Ribeiro Soares Dias (Portekiz)
Daniel Siebert (Almanya)
Anthony Taylor (İngiltere)
Clément Turpin (Fransa)
Slavko Vinčić (Slovenya)