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Son dakika spor haberi: Cüneyt Çakır'ın UEFA EURO 2020'de görev alacağı açıklandı

UEFA resmi sitesinden yaptığı açıklamada EURO 2020'de görev alacak hakemleri açıkladı. 18 hakem içerisinde Cüneyt Çakır'ın da olduğu duyuruldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2021 Çarşamba 19:25
Son dakika spor haberi: Cüneyt Çakır'ın UEFA EURO 2020'de görev alacağı açıklandı

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle ertelenen UEFA EURO 2020'ye sayılı günler kaldı.

Zorlu turnuva öncesinde UEFA, karşılaşmada görev alacak 18 hakemi açıkladı.

Turnuvada düdük çalacak hakemler arasında Cüneyt Çakır'a da görev verildi.

İŞTE HAKEMLER:

(Almanya)
Cüneyt Çakır (Türkiye)
(İspanya)
(İsveç)
(İsrail)
(Romanya)
(Rusya)
(Romanya)
Bjorn Kuipers (Hollanda)
(Hollanda)
(İspanya)
(İngiltere)
(İtalya)
(Portekiz)
(Almanya)
(İngiltere)
Clément Turpin (Fransa)
Slavko Vinčić (Slovenya)

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