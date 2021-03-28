Haberler Futbol Danimarka'dan tarihi galibiyet! | Danimarka - Moldova: 8-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'dan tarihi galibiyet! | Danimarka - : 8-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

, FIFA 'nde ’yı 8-0 mağlup etti. Danimarka bu sonuçla Dünya Kupası Elemeleri'nde en farklı galibiyet rekorunu kırdı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 23:26
Danimarka'dan tarihi galibiyet! | Danimarka - Moldova: 8-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

2022 FIFA F Grubu ikinci maçında sahasında ile karşılaştı. Ev sahibi takım 19. dakikada penaltıdan , 21 ve 29. dakikada , 35. dakikada Stryger Larsen ve 38. dakikada 'in golleri ile ilk yarıyı 5-0 önde tamamladı.

Danimarka, ikinci yarıda 48. dakikada Kasper Dolberg, 81. dakikada ve 89. dakikada da 'in attığı gollerle sahadan 8-0 galip ayrıldı.

Danimarka bu sonuçla Dünya Kupası Elemeleri'nde en farklı galibiyet rekorunu kırdı.

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