Haberler Futbol Kazakistan - Fransa: 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Dünya Kupası Elemeleri

- : 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET) |

Son dünya şampiyonu , 'ndaki ikinci maçında 'ı deplasmanda 2-0 mağlup etti. Horozlara gruptaki ilk galibiyetini getiren golleri 19'da ile 44'te (k.k.) kaydetti. Fransa'da , milli formayla üst üste 45 maça çıkarak, 'nın rekorunu kırdı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 18:05
Kazakistan - Fransa: 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Dünya Kupası Elemeleri

ikinci maçında ile karşı karşıya geldi.

'da oynanan mücadeleyi son dünya şampiyonu Fransa 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Horozlara galibiyeti getiren golleri 19. dakikada ve 44. dakikada kendi kalesine kaydetti.

Öte yandan Fransa'da , 75. dakikada kullandığı penaltıda 39 yaşındaki kaleci 'i aşamadı.

Bu sonucun ardından gruptaki ilk galibiyetini alan Fransa, 4 puanla ve maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Gruptaki ilk maçına çıkan Kazakistan ise puansız olarak 5. sırada yer aldı. Fransa, gelecek maç deplasmanına konuk olacak. Kazakistan ise ile dış sahada karşı karşıya gelecek.

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Bu arada Fransa'da , milli formayla üst üste 45 maça çıkarak 'ya ait rekoru kırmayı başardı ve tarihe geçti.

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