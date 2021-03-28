Kazakistan - Fransa: 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Dünya Kupası Elemeleri

2022 Dünya Kupası Elemeleri D Grubu ikinci maçında Kazakistan ile Fransa karşı karşıya geldi.

Astana Arena'da oynanan mücadeleyi son dünya şampiyonu Fransa 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Horozlara galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Ousmane Dembele ve 44. dakikada Sergiy Maliy kendi kalesine kaydetti.

Öte yandan Fransa'da Kylian Mbappe, 75. dakikada kullandığı penaltıda 39 yaşındaki kaleci Aleksandr Mokin'i aşamadı.

Bu sonucun ardından gruptaki ilk galibiyetini alan Fransa, 4 puanla ve maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Gruptaki ilk maçına çıkan Kazakistan ise puansız olarak 5. sırada yer aldı. Fransa, gelecek maç Bosna Hersek deplasmanına konuk olacak. Kazakistan ise Ukrayna ile dış sahada karşı karşıya gelecek.

GRIEZMANN TARİHE GEÇTİ!

Bu arada Fransa'da Antoine Griezmann, milli formayla üst üste 45 maça çıkarak Patrick Vieira'ya ait rekoru kırmayı başardı ve tarihe geçti.