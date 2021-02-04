Ortalama düştü

TFF, Süper Lig'de takım sayısı artsa da harcamaların azaldığına dikkat çekti ve "2019-2020 sezonu İkinci Transfer ve Tescil döneminde ise 18 kulübümüz 122 oyuncu transfer etmiştir. Bu sezona tekabül eden toplam transfer harcaması 251 milyon TL olup kulüp başına ortalama 14 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu sezon ise toplam 288 milyon TL harcandı. 21 kulüp başına düşen miktar 13.7 milyon TL olarak gerçekleşti. Görüldüğü üzere, kulüp sayısı artmasına rağmen kulüp başına ortalama transfer maliyeti önemli ölçüde düşmüştür" denildi.

GELİR, SERMAYE VE SATIŞLAR ARTTI

Harcama limitlerinin kulüplerin gelirine göre yükseldiği ifade edilirken, "İkinci Transfer ve Tescil dönemi sürecinde kulüpler mevcut Takım Harcama Limitlerini gelir artışı, sermaye artışı ve transfer gelirleriyle artırmışlardır. Ayrıca kulüpler oyuncu ücretlerindeki indirim ve sözleşme fesihleriyle, bu sezona denk gelen takım harcama giderlerini düşürmüşlerdir. Dolayısıyla yeni biten transfer dönemiyle ilgili değerlendirmelerde yukarıda belirtilen hususlar ve uygulamalar göz önünde bulundurulmalıdır" bildirimi yapıldı.