Alt liglerden haberler (31.01.21)

Selmani Bolu'da

Boluspor, Menemenspor'dan Gentian Selmani'yi kadrosuna kattığını açıkladı. 2019 yılında sarı-la-civertli ekibe transfer olan 22 yaşındaki kaleci, 51 maçta görev yaptı. Selmani, Bolus-por'un devre arasındaki 7. transferi oldu.

Altay atakta

Ara transferin hızlı ekibi Altay'ın, Polonyalı kaleci Adam Stachowiak'la anlaşma sağladığı iddia edildi. Ülkemizde G.Antep FK ve Denizli formaları giyen 34 ya-şındaki eldivenin bon-servisi elinde bulunuyor. Siyah-beyazlılar, devre arasında 7 takviye yaptı.

Bal-Kes'te 2 imza

Balıkesir, Menemen'den Taşkın Çalış ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Samsunspor'dan Enes İlkin de sezon sonuna kadar kiralandı. Öte yandan Abdulhamit, Abdulka-dir, Oğuzhan, Berat ve Şahin'in kadro dışı kaldığı açıklandı.