Haberler Futbol Alt liglerden haberler (31.01.21)

Alt liglerden haberler (31.01.21)

Alt liglerde yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 22:51 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 06:50
Alt liglerden haberler (31.01.21)

Selmani Bolu'da
, 'dan Gentian Selmani'yi kadrosuna kattığını açıkladı. 2019 yılında sarı-la-civertli ekibe transfer olan 22 yaşındaki kaleci, 51 maçta görev yaptı. Selmani, Bolus-por'un devre arasındaki 7. transferi oldu.

Altay atakta
Ara transferin hızlı ekibi Altay'ın, Polonyalı kaleci 'la anlaşma sağladığı iddia edildi. Ülkemizde G.Antep FK ve formaları giyen 34 ya-şındaki eldivenin bon-servisi elinde bulunuyor. Siyah-beyazlılar, devre arasında 7 takviye yaptı.

Bal-Kes'te 2 imza
Balıkesir, Menemen'den Taşkın Çalış ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. 'dan de sezon sonuna kadar kiralandı. Öte yandan Abdulhamit, Abdulka-dir, Oğuzhan, Berat ve Şahin'in kadro dışı kaldığı açıklandı.

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