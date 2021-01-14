Mesut Özil memleketine spor kompleksi yaptırıyor

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'da forma giyen ve Fenerbahçe'ye transferi beklenen Mesut Özil'in katkılarıyla Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yapımına başlanan Mesut Özil Spor Kompleksi'nin büyük bölümü tamamlandı.
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'da forma giyen ve Fenerbahçe'ye transferi beklenen Mesut Özil'in katkılarıyla Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yapımına başlanan Mesut Özil Spor Kompleksi'nin büyük bölümü tamamlandı.
Devrek Belediyesi tarafından Devrek İlçe Stadyumu yanında yapımına 3 yıl önce başlanan spor kompleksi için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil maddi destekte bulundu.
İçinde havuz, tenis kortu ve basketbol sahası bulunacak tesise 'Mesut Özil Spor Kompleksi' adı verildi.
İlçede birçok dalda sporcunun yetiştirilmesinin hedeflendiği spor kompleksinin büyük bölümü tamamlandı.