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memleketine spor kompleksi yaptırıyor

'ye transfer olacağı konuşulan gönülleri fethetti. Türk asıllı Alman futbolcu memleketi 'e spor kompleksi yaptırdı. İlçede birçok dalda sporcunun yetiştirilmesinin hedeflendiği spor kompleksinin büyük bölümü tamamlandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2021 Perşembe 10:37
Mesut Özil memleketine spor kompleksi yaptırıyor

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'da forma giyen ve 'ye transferi beklenen 'in katkılarıyla 'ın ilçesinde yapımına başlanan Mesut Özil Spor Kompleksi'nin büyük bölümü tamamlandı.

Mesut Özil memleketine spor kompleksi yaptırıyor

Belediyesi tarafından Devrek İlçe Stadyumu yanında yapımına 3 yıl önce başlanan spor kompleksi için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu maddi destekte bulundu.

Mesut Özil memleketine spor kompleksi yaptırıyor

İçinde havuz, tenis kortu ve basketbol sahası bulunacak tesise ' Spor Kompleksi' adı verildi.

Mesut Özil memleketine spor kompleksi yaptırıyor

İlçede birçok dalda sporcunun yetiştirilmesinin hedeflendiği spor kompleksinin büyük bölümü tamamlandı.

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