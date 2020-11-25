2020 FIFA 'En İyiler Ödülleri' için adaylar belli oldu

2020 FIFA En İyiler Ödülleri'ne aday gösterilen isimler belli oldu.
FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, futbolda 2019-2020 sezonunun en başarılı isimleri, milli takımların teknik direktör ve kaptanları, basın mensupları ve halkın katılımıyla yapılan oylama sonucu belirlenecek.
25 Kasım Çarşamba günü başlayan oylama 9 Aralık'ta tamamlanacak, kazananlar ise 17 Aralık'ta açıklanacak.
Aday gösterilen isimler şöyle:
EN İYİ ERKEK FUTBOLCU:
Cristiano Ronaldo (Juventus)
Lionel Messi (Barcelona)
Muhammed Salah (Liverpool)
Neymar (Paris Saint-Germain)
Kevin De Bruyne (Manchester City)
Robert Lewandowski (Bayern Münih)
Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)
Sadio Mane (Liverpool)
Sergio Ramos (Real Madrid)
Thiago Alcantara (Liverpool)
Virgil van Dijk (Liverpool)
EN İYİ ERKEK KALECİ:
Alisson Becker (Liverpool)
Thibaut Courtois (Real Madrid)
Keylor Navas (Paris Saint-Germain)
Manuel Neuer (Bayern Münih)
Jan Oblak (Atletico Madrid)
Marc Andre ter Stegen (Barcelona)
EN İYİ ERKEK TEKNİK DİREKTÖR:
Marcelo Bielsa (Leeds United)
Hansi Flick (Bayern Münih)
Jürgen Klopp (Liverpool)
Julen Lopetegui (Sevilla)
Zinedine Zidane (Real Madrid)
EN İYİ KADIN FUTBOLCU:
Lucy Bronze (Olympique Lyon)
Delphine Cascarino (Olympique Lyon)
Caroline Graham Hansen (Barcelona)
Pernille Harder (Wolfsburg)
Jennifer Hermoso (Barcelona)
Ji So-yun (Chelsea)
Sam Kerr (Chelsea)
Saki Kumagai (Olympique Lyon)
Dzsenifer Marozsan (Olympique Lyon)
Vivianne Miedema (Arsenal)
Wendie Renard (Olympique Lyonn)
EN İYİ KADIN KALECİ:
Ann-Katrin Berger (Chelsea)
Sarah Bouhaddi (Olympique Lyon)
Christiane Endler (Paris Saint-Germain)
Hedvig Lindahl (Wolfsburg)
Alyssa Naeher (Chicago Red Stars)
Ellie Roebuck (Manchester City)
EN İYİ KADIN TEKNİK DİREKTÖR:
Lluis Cortes (Barcelona)
Rita Guarino (Juventus)
Emma Hayes (Chelsea)
Stephan Lerch (Wolfsburg)
Hege Riise (LSK Kvinner)
Jean-Luc Vasseur (Olympique Lyon)
Sarina Wiegman (Hollanda Kadın Milli Takımı)
FIFA PUSKAS ÖDÜLÜ ADAYLARI:
2020 FIFA Puskas Ödülü'nün adayları ve gollerin atıldığı karşılaşmalar ise şöyle:
Shirley Cruz (Costa Rica-Panama / Kadınlar CONCACAF Elemeleri)
Giorgian De Arrascaeta (Ceara-Flamengo / Brezilya Serie A)
Jordan Flores (Shamrock Rovers-Dundalk / İrlanda Premier Lig)
Andre-Pierre Gignac (Tigres-Pumas / Meksika Liga MX)
Sophie Ingle (Arsenal-Chelsea / İngiltere Kadınlar Süper Ligi)
Zlatko Junuzovic (Rapid Wien-Red Bull Salzburg / Bundesliga)
Hlompho Kekana (Mamelodi Sundowns-Cape Town / Güney Afrika Süper Ligi)
Son Heung-min (Tottenham Hotspur-Burnley / İngiltere Premier Lig)
Leonel Quinonez (Universidad Catolica-CSD Macara / Ekvator Serie A)
Luis Suarez (Barcelona-Mallorca / İspanya La Liga)
Caroline Weir (Manchester City-Manchester United / İngiltere Kadınlar Süper Ligi)
Kaynak: AA