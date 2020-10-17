Ugandalı Churchill Owaci takım arkadaşları tarafından dövülerek öldürüldü!

Uganda'nın Lamwo bölgesindeki yerel bir ligde oynanan maçta, skandal bir olay yaşandı. Daily Monitor'da yer alan habere göre Churchill Owaci adlı futbolcu, takımının gol yemesine neden olduğu için takım arkadaşları tarafından dövüldü. Hastanenin aciline kaldırılan 22 yaşındaki genç oyuncu hayatını kaybetti.

Tanıklara göre olay; maç içerisinde oyuncunun takımının gol yemesine neden olan hatasıyla başladı. Takım arkadaşlarıyla saha içerisinde tartışan Churchill Owaci, müsabaka sonunda bisiklette olan arkadaşını iterek yere düşürdü. Bunun ardından diğer takım arkadaşlarının dövdüğü 22 yaşındaki Owaci, yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan genç, kurtarılamadı.



