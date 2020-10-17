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Ugandalı takım arkadaşları tarafından dövülerek öldürüldü!

Uganda'da oynanan bir yerel lig maçında, takımının gol yemesine neden olan hatayı yapan 22 yaşındaki isimli futbolcu, mücadele sonrası takım arkadaşları tarafından dövülerek öldürüldü. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 07:17
Ugandalı Churchill Owaci takım arkadaşları tarafından dövülerek öldürüldü!

Uganda'nın Lamwo bölgesindeki yerel bir ligde oynanan maçta, skandal bir olay yaşandı. Daily Monitor'da yer alan habere göre adlı futbolcu, takımının gol yemesine neden olduğu için takım arkadaşları tarafından dövüldü. Hastanenin aciline kaldırılan 22 yaşındaki genç oyuncu hayatını kaybetti.

Tanıklara göre olay; maç içerisinde oyuncunun takımının gol yemesine neden olan hatasıyla başladı. Takım arkadaşlarıyla saha içerisinde tartışan Churchill Owaci, müsabaka sonunda bisiklette olan arkadaşını iterek yere düşürdü. Bunun ardından diğer takım arkadaşlarının dövdüğü 22 yaşındaki Owaci, yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan genç, kurtarılamadı.

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