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Alex Morgan resmen Tottenham'da! - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
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resmen Tottenham'da!

Kadın ve 'ın 31 yaşındaki dünyaca ünlü forveti , İngiliz ekibi Tottenham'a oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 17:22
Alex Morgan resmen Tottenham'da!

Dünyaca ünlü kadın futbolcu 'ın yeni takımı belli oldu.

Daha önce; West Coast , California Storm, Pali Blues, Western New York Flash, Seattle Sounders Women, Portland Thorns FC, Olimpik Lyon ve son olarak 'da forma giyen Morgan, İngiliz ekibi Tottenham'a oldu.

31 yaşındaki Alex Morgan, uzun süredir 'nda da forma giyiyor.