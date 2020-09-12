Alex Morgan resmen Tottenham'da!

Dünyaca ünlü kadın futbolcu Alex Morgan'ın yeni takımı belli oldu.
Daha önce; West Coast FC, California Storm, Pali Blues, Western New York Flash, Seattle Sounders Women, Portland Thorns FC, Olimpik Lyon ve son olarak Orlando Pride'da forma giyen Morgan, İngiliz ekibi Tottenham'a transfer oldu.
31 yaşındaki Alex Morgan, uzun süredir Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı'nda da forma giyiyor.
🇺🇸 #𝔸𝕄𝟙𝟛 ✍️— Tottenham Hotspur Women (@SpursWomen) September 12, 2020
Welcome to Spurs, @alexmorgan13! #THWFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/sMkGUJS0yO