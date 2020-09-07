Ricardo Quaresmi transferi resmen açıklandı! Vitoris Guimares'e... - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
07 Eylül 2020, Pazartesi
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Ricardo Quaresmi transferi resmen açıklandı! Vitoris Guimares'e...

Ricardo Quaresmi transferi resmen açıklandı! Vitoris Guimares'e...

Son dakika haberi... Ülkemizde Beşiktaş ve Kasımpaşa formaları terleten Portekizli yıldız 'nın yeni takımı belli oldu. Yıldız futbolcu, 'e transfer oldu.

Beşiktaş'ta oynadığı futbolla taraftarların adeta sevgilisi haline gelen 'nın yeni takım belli oldu.

Siyah beyazlılarla yollarını ayırmasının ardından Kasımpaşa'ya olan Portekizli yıldız ülkesinde döndü.

RESMEN AÇIKLADILAR
Portekiz Ligi ekiplerinden Vitoria Guimares, Quaresma ile anlaşıldığını duyururken, "Kralım çok yaşa!" yazısını paylaştı.

  1. 07.09.2020
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