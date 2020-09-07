Ricardo Quaresmi transferi resmen açıklandı! Vitoris Guimares'e...
Son dakika transfer haberi... Ülkemizde Beşiktaş ve Kasımpaşa formaları terleten Portekizli yıldız Ricardo Quaresma'nın yeni takımı belli oldu. Yıldız futbolcu, Vitoria Guimaraes'e transfer oldu.
Beşiktaş'ta oynadığı futbolla taraftarların adeta sevgilisi haline gelen Ricardo Quaresma'nın yeni takım belli oldu.
Siyah beyazlılarla yollarını ayırmasının ardından Kasımpaşa'ya transfer olan Portekizli yıldız ülkesinde döndü.
RESMEN AÇIKLADILAR
Portekiz Ligi ekiplerinden Vitoria Guimares, Quaresma ile anlaşıldığını duyururken, "Kralım çok yaşa!" yazısını paylaştı.
- 07.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ricardo Quaresmi transferi resmen açıklandı! Vitoris Guimares'e... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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