Nihat Özdemir'den birlik çağrısı! Turkuvaz Medya'ya teşekkür

Başkent Ankara'da gerçekleştirilen TFF Olağan Genel Kurulu'nda yönetim ve denetleme kurulu ile ilgili ibra oylaması yapıldı. Pandemi nedeniyle tedbirlerin alındığı genel kurula; TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, Kulüp Başkanları ve Genel Kurul delegeleri katıldı. Başkan Nihat Özdemir, yaptığı konuşmada futbol ailesine birlik çağrısında bulundu. "Bizim vakit kaybetmeye tahammülümüz yok. Ve daha yapacak çok işimiz var. Hedefimiz, Türk futbolunu, yetiştiren, üreten, kazanan, gelişen ve Avrupa'da, dünyada söz sahibi olan daha iyi bir yapıya kavuşturmak. Bu nedenle, hem sizlerin hem bizlerin, geçen dönemden gerekli mesajları aldığını düşünüyor ve Türk futbolunun değerini yükseltmek için daima omuz omuza vermemiz gerektiğini, bir kez daha hep birlikte anladığımıza inanıyorum" dedi.

Pandemi süreci nedeniyle olağanüstü şartlar yaşamalarına rağmen iyi bir sezon geçirdiklerinin altını çizen Nihat Özdemir şunları söyledi: "Bizlerden talep ettiğiniz her şeyi, yönetim kurulumuzda değerlendirdik, kararlar aldık ve sizlere yardımcı olmaya çalıştık. O kararlardan en önemlisi, sizlerin de ortak mutabakatıyla liglerde düşmenin olmamasıydı. Yeni sezonda 21 takımlı ligi hep birlikte tecrübe edeceğiz. Bugün genel kurul salonumuzda 145 profesyonel kulübümüzün temsilcileri var. Genel Kurul ailesi olarak daha da büyüdük ve yeni bir dönem bizleri bekliyor.

Büyüme derken, Türk futbolunun değer kaybetmeden yoluna devam etmesi ve siz kulüplerimizin büyüme politikalarına destek olması için Federasyon olarak önemli adımlar attık."



BAŞKAN ERDOĞAN ÖNDERLİĞİNDE SALGINLA MÜCADELE ETTİK

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yürütülen salgınla mücadele kapsamında yapılan tüm çalışmaları, Spor Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız ve tüm paydaşlarımızla koordineli bir şekilde yürüttük. Bu süreçte, destekleri için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Bir özel teşekkürümüz de oynanması imkansız denen maçlar için büyük sorumluluk alarak hazırladıkları futbola dönüş protokolüyle maçlarımızın tamamlanmasını sağlayan Prof. Dr. Ömer Taşer başkanlığındaki Sağlık Kurulumuza...



TURKUVAZ MEDYA'YA TEŞEKKÜR

Hedeflediğimiz noktaya ulaşmak için yaptığımız tüm çalışmalarımızda, her zaman bizlere yardımcı olan Gençlik ve Spor Bakanımıza, Türk futboluna yıllardır destek veren Spor Toto Teşkilatımıza, kupaya ismini veren sponsorumuz Ziraat Bankası'na, tüm ana sponsorlarımıza, resmi tedarikçilerimize, yayıncılarımız Turkuvaz Medya, Digiturk ve TRT ailesine, tüm futbol camiasına teşekkür ediyorum."



TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 2. VE 3. LİG'E MÜJDE

Nihat Özdemir, Süper Lig'deki takım harcama limitini kademeli olarak TFF 1. Lig'e sonrasında da 2 ve 3. Lig'e getirmeyi hedeflediklerini söylerken, bir de müjde verdi. 2 ve 3. Lig maçlarının yayınlanması için anlaşma yaptıklarını belirten Özdemir, "En büyük hedeflerimizden biri, 2 ve 3. Lig takımlarının gelirlerini artırmak. Her toplantıda bizden maçların yayınlanmasını istediler. Biz de bu arayış içinde birçok yayıncı ile temasa geçtik. Gerekli anlaşmayı yaptık. Milli maçlardan sonra sözleşmeyi imzalayacağız. Hem maçları yayınlatacağız hem de takımlarımıza gelir kapısı sağlayacağız. Bu, 2 ve 3. Lig'deki futbolcularımızı motive edecek. TFF olarak özellikle 2. Lig ve 3. Lig kulüplerinden altyapıya önem vermelerini bekliyoruz. Buralardan yetişen gençlerimizin A Milli Takım'da oynamasını istiyoruz" diye konuştu.



BU SEZON 984 MİLYON TL GELİR

TFF Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu, 1 Haziran 2019-31 Mayıs 2020 dönemiyle ilgili oy birliğiyle ibra edildi. TFF, gerektiğinde bütçe tadili yapılması ile gayrimenkul alımı ve satımı konusunda yetki de aldı. Öte yandan TFF Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi Erhan Kamışlı, 2019-2020'de 870 milyon TL gelir, 919 milyon TL gider olduğunu söyledi. Yeni sezonda ise bu geliri yüzde 13 artışla 984 milyon TL'ye çıkaracaklarını belirtti.