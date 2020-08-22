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22 Ağustos 2020, Cumartesi
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Afyon'da

Afyon'da Zafer Kupası

Afyon'u kamp merkezi olarak tercih eden 'den , A.Gücü ve 1. 'den ile Menemen, 'nda mücadele edecek.

Afyon'u kamp merkezi olarak tercih eden 'den , A.Gücü ve 1. 'den ile Menemen, 'nda mücadele edecek. Kupa; 25-29 Ağustos'ta seyircisiz olarak Zafer Stadyumu'nda oynanacak. İlk maçta 25 Ağustos Salı günü 18.00'de Göztepe ile A.Gücü karşılaşacak.
  1. 22.8.2020
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