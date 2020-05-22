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22 Mayıs 2020, Cuma
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Cincinnati’de

Jaap Stam Cincinnati’de

() ekibi Cincinnati, teknik direktörlük görevine 'ı getirdi.

Amerikan Birinci Futbol Ligi () ekibi Cincinnati, teknik direktörlük görevine 'ı getirdi. 31 Aralık 2021'e kadar sözleşme imzalayan 47 yaşındaki Hollandalı hoca, "Cincinnati gibi bir MLS ekibinde çalışma fırsatı bulmak benim için bir hayaldir" dedi. Stam, son olarak Feyenoord'u çalıştırmıştı.
  1. 22.5.2020
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