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02 Mayıs 2020, Cumartesi
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video konferansta

Bakan Kasapoğlu video konferansta

Gençlik ve , Başkanı , 1. Lig'in yanı sıra TFF 2. ve 3. Lig kulüplerinin temsilcileriyle video konferans aracılığıyla bugün bir araya gelecek.

Gençlik ve , Başkanı , 1. Lig'in yanı sıra TFF 2. ve 3. Lig kulüplerinin temsilcileriyle video konferans aracılığıyla bugün bir araya gelecek. , saat 15.00'te, TFF 1. Başkanı, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı ile TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüplerinin aralarında belirledikleri kulüp başkanlarıyla video konferans aracılığı ile bir toplantı gerçekleştirecek.
  1. 2.5.2020
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