Vieri: Haaland 300 milyon eder
Inter'in efsanevi isimlerinden Christian Vieri, Avrupa futbolunun son yıldızı Erling Haaland'a övgüler yağdırdı.
Inter'in efsanevi isimlerinden Christian Vieri, Avrupa futbolunun son yıldızı Erling Haaland'a övgüler yağdırdı. Vieri, bu sezon 33 maçta 40 gol ve 9 asistlik bir performans sergileyen Haaland için, "Çok güçlü bir forvet. Dortmund doğru seçim. Birkaç yıl içinde 200 milyon euro'ya transfer olur, belki 300 milyon euro bile eder" yorumunu yaptı.
- 26.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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