Vieri: Haaland 300 milyon eder

Inter'in efsanevi isimlerinden Christian Vieri, Avrupa futbolunun son yıldızı Erling Haaland'a övgüler yağdırdı. Vieri, bu sezon 33 maçta 40 gol ve 9 asistlik bir performans sergileyen Haaland için, "Çok güçlü bir forvet. Dortmund doğru seçim. Birkaç yıl içinde 200 milyon euro'ya transfer olur, belki 300 milyon euro bile eder" yorumunu yaptı.