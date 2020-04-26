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26 Nisan 2020, Pazar
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Vieri: Haaland 300 milyon eder

Vieri: Haaland 300 milyon eder

Inter'in efsanevi isimlerinden , Avrupa futbolunun son yıldızı 'a övgüler yağdırdı.

Inter'in efsanevi isimlerinden , Avrupa futbolunun son yıldızı 'a övgüler yağdırdı. Vieri, bu sezon 33 maçta 40 gol ve 9 asistlik bir performans sergileyen Haaland için, "Çok güçlü bir forvet. Dortmund doğru seçim. Birkaç yıl içinde 200 milyon euro'ya transfer olur, belki 300 milyon euro bile eder" yorumunu yaptı.

  1. 26.4.2020
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