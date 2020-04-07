Ronaldinho'da flaş gelişme! Hapis cezası... - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
07 Nisan 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Ronaldinho'da flaş gelişme! Hapis cezası...

'da flaş gelişme! Hapis cezası...

Ronaldinho'da flaş gelişme! Hapis cezası...

Sahte pasaport taşıdığı gerekçesiyle 'da tutuklanıp doğum gününde hapse atılan dünyaca ünlü eski futbolcu ve kardeşi 32 gün sonra kısmen de olsa özgürlüklerine kavuştu. 32 gündür hapiste olan Ronaldinho ve kardeşinin 1.6 milyon dolar kefaletle serbest kaldıkları ve cezalarının ev hapsine dönüştürüldüğü öğrenildi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

'a sahte pasaportla giriş yaptığı tespit edildikten sonra kardeşi ile birlikte tutuklanan ve 6 ay hapis cezasına çarptırılan dünyaca ünlü eski futbolcu 'ya müjdeli haber geldi.

CEZASI EV HAPSİNE ÇEVRİLDİ

40 yaşındaki Brezilyalı efsanenin 1.6 milyon dolar kefalet ödeyerek serbest kaldığı öğrenildi. Globoesporte muhabiri Martin Fernandez'in haberine göre, 32 gün hapiste kalan Ronaldinho ve kardeşinin cezası ev hapsine çevrildi. İkili cezalarının kalan kısmını evde tamamlayacak.


  1. 08.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ronaldinho'da flaş gelişme! Hapis cezası... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA