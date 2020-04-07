Ronaldinho'da flaş gelişme! Hapis cezası...

Paraguay'a sahte pasaportla giriş yaptığı tespit edildikten sonra kardeşi Assis ile birlikte tutuklanan ve 6 ay hapis cezasına çarptırılan dünyaca ünlü eski futbolcu Ronaldinho'ya müjdeli haber geldi.

CEZASI EV HAPSİNE ÇEVRİLDİ

40 yaşındaki Brezilyalı efsanenin 1.6 milyon dolar kefalet ödeyerek serbest kaldığı öğrenildi. Globoesporte muhabiri Martin Fernandez'in haberine göre, 32 gün hapiste kalan Ronaldinho ve kardeşinin cezası ev hapsine çevrildi. İkili cezalarının kalan kısmını evde tamamlayacak.



