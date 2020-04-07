Ronaldinho'da flaş gelişme! Hapis cezası...
Sahte pasaport taşıdığı gerekçesiyle Paraguay'da tutuklanıp doğum gününde hapse atılan dünyaca ünlü eski futbolcu Ronaldinho ve kardeşi Assis 32 gün sonra kısmen de olsa özgürlüklerine kavuştu. 32 gündür hapiste olan Ronaldinho ve kardeşinin 1.6 milyon dolar kefaletle serbest kaldıkları ve cezalarının ev hapsine dönüştürüldüğü öğrenildi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Paraguay'a sahte pasaportla giriş yaptığı tespit edildikten sonra kardeşi Assis ile birlikte tutuklanan ve 6 ay hapis cezasına çarptırılan dünyaca ünlü eski futbolcu Ronaldinho'ya müjdeli haber geldi.
CEZASI EV HAPSİNE ÇEVRİLDİ
40 yaşındaki Brezilyalı efsanenin 1.6 milyon dolar kefalet ödeyerek serbest kaldığı öğrenildi. Globoesporte muhabiri Martin Fernandez'in haberine göre, 32 gün hapiste kalan Ronaldinho ve kardeşinin cezası ev hapsine çevrildi. İkili cezalarının kalan kısmını evde tamamlayacak.
- 08.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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