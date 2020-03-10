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10 Mart 2020, Salı
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Kadın hakeme büyük görev

Kadın hakeme büyük görev

Türk hakem , tarafından ’ndaki Malta- maçında görevlendirildi.

Türk hakem , tarafından 'ndaki Malta- maçında görevlendirildi. 'nin sitesinde yer alan bilgiye göre Neslihan Muratdağı, Malta ile Bosna Hersek arasında bugün oynanacak B Grubu müsabakasında düdük çalacak. Mücadele saat 20.30'da başlayacak.
  1. 10.3.2020
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