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27 Aralık 2019, Cuma
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Joaquin yaşlanmıyor

Joaquin yaşlanmıyor

'te forma giyen Joaquin Sanchez, kulübüyle olan sözleşmesini bir yıl uzattı. 38 yaşındaki İspanyol, "Son 4 yılda 156 maçta forma giydim. 21 gol attım, 23 asist yaptım. Bu sezon hat-trick bile yaptım. En iyi dönemimde olduğuma inanıyorum. Buraya 23 yıl önce geldim ve 1 yıl daha oynayacağım" dedi.

Real Betis'te forma giyen Joaquin Sanchez, kulübüyle olan sözleşmesini bir yıl uzattı. 38 yaşındaki İspanyol, "Son 4 yılda 156 maçta forma giydim. 21 gol attım, 23 asist yaptım. Bu sezon hat-trick bile yaptım. En iyi dönemimde olduğuma inanıyorum. Buraya 23 yıl önce geldim ve 1 yıl daha oynayacağım" dedi.

  1. 27.12.2019
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