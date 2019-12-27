Joaquin yaşlanmıyor

Real Betis'te forma giyen Joaquin Sanchez, kulübüyle olan sözleşmesini bir yıl uzattı. 38 yaşındaki İspanyol, "Son 4 yılda 156 maçta forma giydim. 21 gol attım, 23 asist yaptım. Bu sezon hat-trick bile yaptım. En iyi dönemimde olduğuma inanıyorum. Buraya 23 yıl önce geldim ve 1 yıl daha oynayacağım" dedi.