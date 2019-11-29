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29 Kasım 2019, Cuma
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Ibrahimovic'e ölüm tehditi

Ibrahimovic'e ölüm tehditi

İsveçli futbolcu Zlatan 'in, Malmö'ye dikilen heykeli yakıldı. İbrahimovic'in, kulübü Hammarby'nin yarısını satın aldığının duyulmasının ardından bu saldırı yapıldı.

İsveçli futbolcu Zlatan 'in, Malmö'ye dikilen heykeli yakıldı. İbrahimovic'in, kulübü Hammarby'nin yarısını satın aldığının duyulmasının ardından bu saldırı yapıldı. Saldırganların, heykelin bulunduğu yere eski Yugoslavya'da kullanılan "Cigani dö" (Çingene'ye ölüm) şeklinde ırkçı slogan yazıldı ve heykel ateşe verildi.

  1. 29.11.2019
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