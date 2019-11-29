Gerrard Ballon d'Or adayını açıkladı
İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Steven Gerrard, Ballon d'Or adayını açıkladı. Liverpool'un eski yıldızı Gerard, Messi hayranı olduğunu söyledi ancak ödülü Van Dijk'ın almasını istediğini dile getirdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
2 Aralık'ta sahibini bulacak olan Ballon d'Or ödülünde heyecan git gide yükseliyor. Bu yıl da en ciddi adaylardan olan Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra Liverpool'un Hollandalı defans oyuncusu Virgil van Dijk'ın da sürpriz yapabileceği konuşuluyor.
Ödüllle ilgili görüşlerini bildiren Glasgow Rangers'ın teknik direktörü Steven Gerrard, Feyenoord'a karşı oynadıkları maç sonrası görüşlerini bildirdi ve şöyle konuştu:
Ben Messi'nin büyük bir hayranıyım. Ancak Van Dijk'ın bu seneki maçlarını izlerseniz, benim düşünceme göre o hak ediyor.
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Trabzonspor açıkladı! Sturridge derbide...
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Yorum
Temelli Fazla naz aşık usandırır. Sturridge'e olan güvenimiz her geçen gün azalıyor. Hiç bir futbolcu Trabzonspor'a kapris yapamaz.
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Trabzonspor açıkladı! Sturridge derbide...
Toplam 5
Yorum
Temelli Fazla naz aşık usandırır. Sturridge'e olan güvenimiz her geçen gün azalıyor. Hiç bir futbolcu Trabzonspor'a kapris yapamaz.
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Fenerbahçe Beko 89- 76 Khimki | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
Berlin De Colo nadiren. Leo westerman ise hala ortalıkta yok. 30 35 sayı atmiş vayy takımı ucurmus diyemedik bir kere bile
Gerrard Ballon d'Or adayını açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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