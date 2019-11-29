Gerrard Ballon d'Or adayını açıkladı

2 Aralık'ta sahibini bulacak olan Ballon d'Or ödülünde heyecan git gide yükseliyor. Bu yıl da en ciddi adaylardan olan Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra Liverpool'un Hollandalı defans oyuncusu Virgil van Dijk'ın da sürpriz yapabileceği konuşuluyor.

Ödüllle ilgili görüşlerini bildiren Glasgow Rangers'ın teknik direktörü Steven Gerrard, Feyenoord'a karşı oynadıkları maç sonrası görüşlerini bildirdi ve şöyle konuştu:

Ben Messi'nin büyük bir hayranıyım. Ancak Van Dijk'ın bu seneki maçlarını izlerseniz, benim düşünceme göre o hak ediyor.