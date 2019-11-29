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29 Kasım 2019, Cuma
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Gerrard Ballon d'Or adayını açıkladı

Gerrard Ballon d'Or adayını açıkladı

İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Steven Gerrard, Ballon d'Or adayını açıkladı. 'un eski yıldızı Gerard, Messi hayranı olduğunu söyledi ancak ödülü 'ın almasını istediğini dile getirdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

2 Aralık'ta sahibini bulacak olan Ballon d'Or ödülünde heyecan git gide yükseliyor. Bu yıl da en ciddi adaylardan olan ve 'nun yanı sıra 'un Hollandalı defans oyuncusu Virgil 'ın da sürpriz yapabileceği konuşuluyor.

Ödüllle ilgili görüşlerini bildiren Glasgow Rangers'ın teknik direktörü Steven Gerrard, Feyenoord'a karşı oynadıkları maç sonrası görüşlerini bildirdi ve şöyle konuştu:

Ben Messi'nin büyük bir hayranıyım. Ancak Van Dijk'ın bu seneki maçlarını izlerseniz, benim düşünceme göre o hak ediyor.

  1. 29.11.2019
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