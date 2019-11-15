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15 Kasım 2019, Cuma
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Portekiz'den de asker selamı

Portekiz'den de asker selamı

resmi Twitter hesabı, Elemeleri B Grubu'nda Litvanya'yı 6-0 yendikleri maçta gol atan 'nin asker selamı veren fotoğrafını paylaştı. Bilindiği gibi A Milli Takım oyuncularına aynı hareket nedeniyle UEFA tarafından soruşturma açılmıştı.

Avrupa'nın son şampiyonu Portekiz, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 'nun hat-trick yaptığı mücadelede rakibi Litvanya'yı 6-0 mağlup etti.

biletini henüz alamayan Portekiz'de, takımı adına 3. golü kaydeden 'nin milli takımın resmi Twitter hesabından paylaşılan fotoğrafı ise dikkat çekti.

Portekiz Milli Takımı Twitter hesabı, oyuncunun golünü anons ederken Pizzi'nin asker selamı verdiği görüntüyü kullandı.

Aynı şampiyonada atılan gollerden sonra asker selamı yapan milli futbolcularımız hakkında UEFA tarafından soruşturma açılmıştı.

  1. 15.11.2019
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