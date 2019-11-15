Portekiz'den de asker selamı
Portekiz Milli Takımı resmi Twitter hesabı, EURO 2020 Elemeleri B Grubu'nda Litvanya'yı 6-0 yendikleri maçta gol atan Pizzi'nin asker selamı veren fotoğrafını paylaştı. Bilindiği gibi A Milli Takım oyuncularına aynı hareket nedeniyle UEFA tarafından soruşturma açılmıştı.
Avrupa'nın son şampiyonu Portekiz, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Cristiano Ronaldo'nun hat-trick yaptığı mücadelede rakibi Litvanya'yı 6-0 mağlup etti.
EURO 2020 biletini henüz alamayan Portekiz'de, takımı adına 3. golü kaydeden Pizzi'nin milli takımın resmi Twitter hesabından paylaşılan fotoğrafı ise dikkat çekti.
Portekiz Milli Takımı Twitter hesabı, oyuncunun golünü anons ederken Pizzi'nin asker selamı verdiği görüntüyü kullandı.
Aynı şampiyonada atılan gollerden sonra asker selamı yapan milli futbolcularımız hakkında UEFA tarafından soruşturma açılmıştı.
- 15.11.2019
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