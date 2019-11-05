Göksel Gümüşdağ'dan 'asker selamı' sözleri ve UEFA'ya sert eleştiri! - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
05 Kasım 2019, Salı
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'dan 'asker selamı' sözleri ve 'ya sert eleştiri!

Göksel Gümüşdağ'dan 'asker selamı' sözleri ve UEFA'ya sert eleştiri!

Kulüpler Birliği'nde yapılan başkanlık seçiminde Göztepe Kulübü Başkanı yeni başkan olmuştu. Başkanlık seçimi sonrası açıklamalarda bulunan Medipol Başkanı çok önemli açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, "Milli futbolcularımızla birlikte Başakşehir'de forma giyen İrfan Can Kahveci, Robinho, Caiçara, Azubuike ve Mehmet Topal için de asker selamı nedeniyle soruşturması açıldı. Biz bu kararı kınıyoruz. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır." dedi.

Kulüpler Birliği'nde yeni başkan seçilmek üzere Süper Lig'in 18 ekibinin başkanı İstanbul Maslak'ta bir araya geldi. Yeni başkan Göztepe Kulübü Başkanı oldu. sonrası açıklamalarda bulunan isimlerden ilki oldu. Gümüşdağ, sözlerine 'yı eleştirerek başladı...

İşte Gümüşdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Milli futbolcularımızla birlikte 'de forma giyen İrfan Can Kahveci, Robinho, Caiçara, Azubuike ve Mehmet Topal için de asker selamı nedeniyle UEFA soruşturması açıldı. Biz bu kararı kınıyoruz. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Bu dava sadece Başakşehir'in davası değildir. 18 kulüp bu konuda kenetlendi. Ülkemiz ve milletimizin yanındayız."

"HATALARIN DÜZELECEĞİNE VE DÜZELTİLECEĞİNE İNANIYORUZ"

Daha sonra sözü alan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ise, "Yeni bir sayfa açtık. Aramızda görüş ayrılıkları olabilir. Biz yeni sayfada iyi niyetle, Türk futbolu adına buraya katıldık. Bize göre eskiden yapılan hataların düzeleceğine ve düzeltileceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu arada Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yaklaşık bir yıl sonra Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantısına katıldı.

Göksel Gümüşdağ'dan UEFA'ya 'asker selamı' göndermesi

  1. 05.11.2019
  2. Güncelleme: 05.11.2019 15:45
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