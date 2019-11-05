Fenerbahçe Dirar'ın sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı
Fenerbahçe Kulübü, Faslı defans oyuncusu Nabil Dirar'ın sözleşmesinin iki yıl daha uzatıldığı duyurdu. 33 yaşındaki futbolcunun mevut kontratı 2020'de sona eriyordu.
Fenerbahçe, Faslı defans oyuncusu Nabil Dirar'ın sözleşmesinin iki yıl daha uzatıldığı duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüp ile 2020 yılının Mayıs ayında sözleşmesi sona erecek olan Faslı futbolcu Nabil Dirar ile 2022 yılına kadar yeni anlaşma imzaladı.
Fenerbahçe'ye 2017 yılının yaz transfer döneminde Monaco'dan gelen Nabil Dirar, 2 sezondur sarı-lacivertli formayı giyiyor. Fenerbahçe'de toplam 63 maça çıkan Dirar, 8 gol kaydederken 12 de asist yaptı.
- 05.11.2019
- Güncelleme: 05.11.2019 16:14
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