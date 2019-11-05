Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan Ozan Tufan'a nasihat!

Fenerbahçe'de Kayserispor yenilgisiyle hem liderlik şansı kaçtı hem de sezonun en kritik yenilgilerinden biri alındı. Süper Lig'de 10. hafta geride kalırken sarı-lacivertli takımın 3 yenilgi alması karamsar bir hava estirse de kaptan Emre Belözoğlu, arkadaşlarına bu konuda umutsuz olmamalarını istedi.

'HER AN HER DURUMA REFLEKS GÖSTERMELİYİZ'

Özellikle maç içlerinde hem saha içinde hem de kenarda yedek kulübesinde daha fazla coşku ve heyecanın olmasını isteyen tecrübeli futbolcunun, "Her an, her dakika oyun içinde kalmalıyız. Her an her duruma refleks göstermeliyiz. Öne geçtiğimizde de geriye düştüğümüzde de, takım halinde bütün ve coşkulu olmalıyız" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

ÖNEMLİ UYARILAR

Hakem hatalarının ya da rakiplerin müdahalelerine karşın takım halinde birlik içinde tek sesle hareket etmeleri gerektiğinin de altını çizen 39 yaşındaki oyuncu, sezonun henüz bitmediğini de kaydetti. Maç içerisinde de sık sık arkadaşlarını uyaran ve daha hareketli olmalarını isteyen Emre Belözoğlu, soyunma odasına gittiklerinde de her fırsatta bu konuyu dile getirdi.

'DAHA ÇOK ERKEN'

10. haftanın çok erken olduğunu da vurgulayan Emre Belözoğlu, buna karşın böylesi yenilgilerin zararlı olacağını ve liderliğin elde edilebileceği haftada kazanmayı alışkanlık haline getirmeleri gerektiğini aktardı. Her şeye rağmen arkadaşlarına inandığını anlatan başarılı isim, sezon sonunda tek beklentisinin şampiyonluk olduğunu daha yüksek sesle dile getirdi.

OZAN TUFAN'A DESTEK

Bu arada Emre Belözoğlu, her zaman olduğu gibi başta Ozan Tufan olmak üzere arkadaşlarıyla saha içerisindeki hataları, yapılan eksikleri de değerlendirdi. Ozan Tufan'a her zaman destek olmaya çalışan Emre, Kayserispor mücadelesinin ardından da artı-eksi her konuyu ortaya koydu.