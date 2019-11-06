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06 Kasım 2019, Çarşamba
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'de sürprizi

Fenerbahçe'de Nabil Dirar sürprizi

formasıyla 3. sezonuna giren 'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Faslı yıldız, Fenerbahçe ile sezon sonu bitecek sözleşmesini 2022’ye kadar uzattı, “Burada olmaktan çok mutluyum” ifadesini kullandı.

Sarı-lacivertliler, 33 yaşındaki Dirar'ın sezon sonunda bitecek sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı. Dirar, sportif direktör Comolli'nin yer aldığı törende 2 yıllık yeni sözleşmeye imza attı. Sezona iyi başlayan Faslı yıldız, oynadığı 7 maçında 2 gol attı. Dirar, Hasan Ali'nin yokluğunda ligin ilk 7 haftasında da sol bek olarak sahaya çıktı.

  1. 6.11.2019
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