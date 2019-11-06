Fenerbahçe'de Nabil Dirar sürprizi
Fenerbahçe formasıyla 3. sezonuna giren Nabil Dirar'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Faslı yıldız, Fenerbahçe ile sezon sonu bitecek sözleşmesini 2022’ye kadar uzattı, “Burada olmaktan çok mutluyum” ifadesini kullandı.
Sarı-lacivertliler, 33 yaşındaki Dirar'ın sezon sonunda bitecek sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı. Dirar, sportif direktör Comolli'nin yer aldığı törende 2 yıllık yeni sözleşmeye imza attı. Sezona iyi başlayan Faslı yıldız, oynadığı 7 Süper Lig maçında 2 gol attı. Dirar, Hasan Ali'nin yokluğunda ligin ilk 7 haftasında da sol bek olarak sahaya çıktı.
- 6.11.2019
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Trabzonspor Krasnodar maçı için taktik çalıştı
Toplam 1
Yorum
nedim biz alırız maçları hadi takım
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Fenerbahçe Dirar'ın sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı
Toplam 1
Yorum
Rolandinho Yahu niye uzatıyorsun? Anadolugücü ne güzel istiyordu seni! Badu Baduoğlu gibi bir adamın arkasında oynayacaktın...
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Trabzonspor Sosa ile anlaşma sağladı!
Toplam 2
Yorum
Tsclup doğru karar
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