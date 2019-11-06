Samandıra’da yüzler gülüyor
Ligin 11. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde tesislerinde çalışan sarı-lacivertlilerde 4 isim takımdan ayrıydı.
Sakat Kruse, antrenmanda yer almazken, Emre ile Hasan Ali, salonda idman yaptı, Rami de düz koşuyla günü tamamladı. Antrenmanın basına açık anlarından pas çalışması gerçekleştiren F.Bahçe, kapalı bölümünde ise çift kale maç yaptı.
- 6.11.2019
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Trabzonspor Krasnodar maçı için taktik çalıştı
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nedim biz alırız maçları hadi takım
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Fenerbahçe Dirar'ın sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı
Toplam 1
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Rolandinho Yahu niye uzatıyorsun? Anadolugücü ne güzel istiyordu seni! Badu Baduoğlu gibi bir adamın arkasında oynayacaktın...
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Trabzonspor Sosa ile anlaşma sağladı!
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Tsclup doğru karar
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