Samandıra’da yüzler gülüyor

Sakat Kruse, antrenmanda yer almazken, Emre ile Hasan Ali, salonda idman yaptı, Rami de düz koşuyla günü tamamladı. Antrenmanın basına açık anlarından pas çalışması gerçekleştiren F.Bahçe, kapalı bölümünde ise çift kale maç yaptı.