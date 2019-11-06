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06 Kasım 2019, Çarşamba
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Samandıra’da yüzler gülüyor

Samandıra’da yüzler gülüyor

Ligin 11. haftasında 'yı konuk edecek , maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör yönetiminde tesislerinde çalışan sarı-lacivertlilerde 4 isim takımdan ayrıydı.

Sakat Kruse, antrenmanda yer almazken, Emre ile Hasan Ali, salonda idman yaptı, Rami de düz koşuyla günü tamamladı. Antrenmanın basına açık anlarından pas çalışması gerçekleştiren F.Bahçe, kapalı bölümünde ise çift kale maç yaptı.

  1. 6.11.2019
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