‘3 penaltımız verilmedi’

Bizim golümüzden önce net, yüzde 100 faul var. Hiçbir pozisyonda Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine gidilmedi. VAR'ın altyapısını kulüpler ödedi, ciddi yatırımlar yapıldı. Kullanılmayacaksa VAR niye var? Her devre, her kulübün ikişer hakkı olmalı. Bu şekilde hakemler de gidip gitmemeyi iki kere düşünmeli."



HEDEFTEKİ İSİM DENİZ TÜRÜÇ

Sezon başında 2.5 milyon euro bedelle Kayseri'den transfer edilen Deniz Türüç, geride kalan 10 haftada 446 dakika sahada kaldı. Ligde henüz gol ve asisti bulunmayan 26 yaşındaki futbolcu, oynadığı maçlarda toplam 16 orta yaptı. 446 dakikada 217 pas yapabilen yıldız oyuncu, 10 toptan birini de rakibe kaptırdı.