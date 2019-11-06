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06 Kasım 2019, Çarşamba
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Neredesin Kruse!

Neredesin Kruse!

Sakatlığı nedeniyle son 3 haftadır forma giyemeyen Kruse, kariyerinin en uzun ikinci sakatlık dönemini yaşıyor. Milli aradan sonra sahalara dönmesi beklenen Alman yıldız, W.Bremen forması giydiği 2016-17 sezonunda 77 gün sahalardan uzak kalmıştı. Tecrübeli futbolcunun 12. haftada ile oynanacak maçta forma giymesi bekleniyor.

Sakatlığı nedeniyle son 3 haftadır forma giyemeyen Kruse, kariyerinin en uzun ikinci sakatlık dönemini yaşıyor. Milli aradan sonra sahalara dönmesi beklenen Alman yıldız, W.Bremen forması giydiği 2016-17 sezonunda 77 gün sahalardan uzak kalmıştı. Tecrübeli futbolcunun 12. haftada ile oynanacak maçta forma giymesi bekleniyor.

  1. 6.11.2019
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