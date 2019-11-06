Fenerbahçe'den savunmaya yeni ayar!

Sezon başından bu yana Jailson-Zanka ve Serdar- Zanka ile savunmanın göbeğinde maçlara çıkan teknik direktör Ersun Yanal, Kasımpaşa maçı öncesi değişim sinyalleri verdi. Tecrübeli hocanın idmanlarda Serdar-Sadık ikilisini oynattığı ve 11. haftaya bu isimlerle çıkabileceği iddia edildi.