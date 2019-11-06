Fenerbahçe'den savunmaya yeni ayar!
Bu sezon savunmadaki hatalardan dolayı kalesinde çok gol gören Fenerbahçe'nin dünkü çift kale maçlarında yeni bir savunma ikilisi denendiği öğrenildi.
Sezon başından bu yana Jailson-Zanka ve Serdar- Zanka ile savunmanın göbeğinde maçlara çıkan teknik direktör Ersun Yanal, Kasımpaşa maçı öncesi değişim sinyalleri verdi. Tecrübeli hocanın idmanlarda Serdar-Sadık ikilisini oynattığı ve 11. haftaya bu isimlerle çıkabileceği iddia edildi.
- 6.11.2019
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nedim biz alırız maçları hadi takım
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Rolandinho Yahu niye uzatıyorsun? Anadolugücü ne güzel istiyordu seni! Badu Baduoğlu gibi bir adamın arkasında oynayacaktın...
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Tsclup doğru karar
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