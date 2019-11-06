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06 Kasım 2019, Çarşamba
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'den savunmaya yeni ayar!

Fenerbahçe'den savunmaya yeni ayar!

Bu sezon savunmadaki hatalardan dolayı kalesinde çok gol gören 'nin dünkü çift kale maçlarında yeni bir savunma ikilisi denendiği öğrenildi.

Sezon başından bu yana Jailson-Zanka ve Serdar- Zanka ile savunmanın göbeğinde maçlara çıkan teknik direktör , maçı öncesi değişim sinyalleri verdi. Tecrübeli hocanın idmanlarda Serdar-Sadık ikilisini oynattığı ve 11. haftaya bu isimlerle çıkabileceği iddia edildi.

  1. 6.11.2019
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