Fenerbahçe ile Kasımpaşa 33. randevuda
Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde yarın 33. kez karşılaşacak. Geçen sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan müsabaka 2-2 tamamlandı. İkinci devre Kasımpaşa'da ise kazanan taraf 3-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.
İki ekip arasında geride kalan 32 maçtan 25'ini Fenerbahçe, 3'ünü Kasımpaşa kazandı, 4 müsabaka da berabere sonuçlandı.
Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 78 golüne, Kasımpaşa 28 golle yanıt verdi.
Geçen sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan müsabaka 2-2 tamamlandı. İkinci devre Kasımpaşa'da ise kazanan taraf 3-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.
KASIMPAŞA 13 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Kasımpaşa, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı son 13 maçta galip gelemedi.
Fenerbahçe karşısında son galibiyetini 2012-2013 sezonunun ilk yarısında evinde 2-0'lık sonuçla alan lacivert-beyazlılar, daha sonraki 13 maçtan 11'ini yitirdi, 2'sinde berabere kaldı.
EN FARKLI SKORLAR
İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skorlu galibiyetleri Fenerbahçe, 6-2 ve 5-1'lik skorlarla elde etti.
2010-2011 sezonunun ilk yarısında Kasımpaşa'nın sahasındaki yenileme çalışmaları nedeniyle Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 6-2 kazandı. 2016-2017 sezonunun ilk yarısındaki 5-1'lik maç da iki ekip arasındaki 32 müsabaka içinde en farklı skorlardan biri olarak kayıtlara geçti.
Kasımpaşa ise 2009-2010 sezonunda Kadıköy'de yapılan ve Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçtan 3-1, 2012-2013'te kendi sahasındaki karşılaşmadan da 2-0 galip ayrıldı.
Bu arada, Fenerbahçe ile Kasımpaşa, iki aşamalı olarak oynanan 1962-1963 sezonunda hem Beyaz Grup'ta hem de Final Grubu'nda birlikte yer alınca, bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yapmış oldu.
KASIMPAŞA'NIN 14 MAÇTA GOLÜ YOK
Kasımpaşa, Fenerbahçe ile lig tarihinde yaptığı 32 maçın 14'ünde gol atamadı.
Lacivert-beyazlılar, Fenerbahçe filelerini 18 maçta havalandırabilirken, kalesinde ise sadece 4 maçta gol görmedi.
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Yorum
MEHTERAN OYNAMIYOR YÜRÜYOR BU TOPLAMA VE VURDUM DUYMAZ TAKIM GS OLAMAZ. BU TAKIMDA DİSİPLİN YOK. İYİ ANTRENE EDİLMİYOR. SEZONUN AÇILIŞINA YAKIN ADAM ALINIR MI YA
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TORUN EN BÜYÜK YARDIMCISI SEEN OLMALIYDIN ABRÜRAHİM BAŞKAN SENİN OLDUĞUN YERDE BAŞARISIZLIK OLMAZ. SEN OYNAMAYAN ADAMA FUTBOL OYNATTIN. ŞİMDİ NEREDESİN. YOKLARDASIN. İMPA-
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Yorum
ANLAYAMAMIŞ.ZAMANI GEÇMİŞ HOCANIN GS FUTBOLUNU AVRUPA FUTBOLU SEVİYESİNE TAŞIYACAK BİRİSİ BU GS TAKIMININ BAŞINA GELMELİ. TOPLAMA EMEKLİLERLE BU İŞİN OLAMAYACAĞINI İMPARATOR
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