Fenerbahçe, Kasımpaşa maçına hazır

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenmanda üç gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayarak Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.



Fenerbahçe, Süper Lig'in 11'inci haftasında yarın saat 20.30'da evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak.

