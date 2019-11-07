Fenerbahçe, Kasımpaşa maçına hazır
Fenerbahçe, yarın Kasımpaşa ile Ülker Stadyumu'nda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenmanda üç gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayarak Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 11'inci haftasında yarın saat 20.30'da evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak.
- 07.11.2019
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Toplam 1
Yorum
eray hadi gsliler milyarlık takımızla 6 0 sonuç aldınız beşiktaşla dalga geçmek nasılmış en azından bizim kalede genç hakan arıkan vardı ya sizde
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Galatasaray maçı sonrası Nouma'dan ilginç paylaşım
Toplam 3
Yorum
noumabjk adamsın nouma
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Galatasaray taraftarları çıldırdı! "Formayı çıkarın..."
Toplam 6
Yorum
eRol başta fatih terim olmak üzere tüm futbolcular ve teknik heyet formsuz ve ruhsuz.
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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