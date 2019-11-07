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07 Kasım 2019, Perşembe
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, maçına hazır

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçına hazır

, yarın ile Ülker Stadyumu'nda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenmanda üç gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertliler, maçı hazırlıklarını tamamlayarak 'nde kampa girdi.

, 'in 11'inci haftasında yarın saat 20.30'da evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak.

  1. 07.11.2019
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