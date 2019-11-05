Fenerbahçe'de Comolli'den transfer açıklaması!

Fenerbahçe'de iç transferde hareketlilik yaşanıyor. Sarı-lacivertliler tecrübeli futbolcu Nabil Dirar ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı. Sarı-lacivertli kulüp ile 2020 yılının Mayıs ayında sözleşmesi sona erecek olan Faslı futbolcu Nabil Dirar ile 2022 yılına kadar yeni anlaşma imzaladı. Fenerbahçe sportif direktörü Damien Comolli, Faslı yıldızın imza töreninde sarı-lacivertli takımda sözleşmesi bitecek oyuncular ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
5 Kasım 2019 Salı 20:55
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Fenerbahçe'de ocak ayı transfer dönemi için çalışmalar tam gaz devam ederken gözler sözleşmesi bitecek oyunculara çevrildi.
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2020 yılında 10 futbolcunun sözleşmesi sona erececekFenerbahçe'de yönetim bu oyuncular ile ilgili kararlar almaya başladı.
İlk olarak 2017 yılında Monaco'dan sarı-lacivertli ekibe dahil olan Faslı futbolcu NabilDirar ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı.
Dirar'ın imza töreninde konuşan Fenerbahçe sportif direktörü DamienComolli, sarı-lacivertli takımda sözleşmesi bitecek oyuncular ile ilgili de açıklamalar yaptı.
DamienComolli açıklamasında, '' NabilDirar ile sözleşme yenilediğimiz için çok mutluyuz. Dirar, takımımızın önemli oyuncuları arasında bulunuyor. Farklı mevkilerde oynayabilen, teknik direktörümüz, başkanımız, yönetim kurulumuz ve taraftarlarımızın performansını çok beğendiği bir oyuncu.