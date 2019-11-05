Fenerbahçe'de Comolli'den transfer açıklaması! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Kasım 2019, Salı
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Fenerbahçe'de Comolli'den transfer açıklaması!

Fenerbahçe'de iç transferde hareketlilik yaşanıyor. Sarı-lacivertliler tecrübeli futbolcu Nabil Dirar ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı. Sarı-lacivertli kulüp ile 2020 yılının Mayıs ayında sözleşmesi sona erecek olan Faslı futbolcu Nabil Dirar ile 2022 yılına kadar yeni anlaşma imzaladı. Fenerbahçe sportif direktörü Damien Comolli, Faslı yıldızın imza töreninde sarı-lacivertli takımda sözleşmesi bitecek oyuncular ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
5 Kasım 2019 Salı 20:55
Fenerbahçe'de Comolli'den transfer açıklaması!

Fenerbahçe'de ocak ayı transfer dönemi için çalışmalar tam gaz devam ederken gözler sözleşmesi bitecek oyunculara çevrildi.

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Fenerbahçe'de Comolli'den transfer açıklaması!

2020 yılında 10 futbolcunun sözleşmesi sona erececek Fenerbahçe'de yönetim bu oyuncular ile ilgili kararlar almaya başladı.

Fenerbahçe'de Comolli'den transfer açıklaması!

İlk olarak 2017 yılında Monaco'dan sarı-lacivertli ekibe dahil olan Faslı futbolcu Nabil Dirar ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Fenerbahçe'de Comolli'den transfer açıklaması!

Dirar'ın imza töreninde konuşan Fenerbahçe sportif direktörü Damien Comolli, sarı-lacivertli takımda sözleşmesi bitecek oyuncular ile ilgili de açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe'de Comolli'den transfer açıklaması!

Damien Comolli açıklamasında, '' Nabil Dirar ile sözleşme yenilediğimiz için çok mutluyuz. Dirar, takımımızın önemli oyuncuları arasında bulunuyor. Farklı mevkilerde oynayabilen, teknik direktörümüz, başkanımız, yönetim kurulumuz ve taraftarlarımızın performansını çok beğendiği bir oyuncu.

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