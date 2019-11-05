Fenerbahçe'de Comolli'den transfer açıklaması!

Fenerbahçe'de iç transferde hareketlilik yaşanıyor. Sarı-lacivertliler tecrübeli futbolcu Nabil Dirar ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı. Sarı-lacivertli kulüp ile 2020 yılının Mayıs ayında sözleşmesi sona erecek olan Faslı futbolcu Nabil Dirar ile 2022 yılına kadar yeni anlaşma imzaladı. Fenerbahçe sportif direktörü Damien Comolli, Faslı yıldızın imza töreninde sarı-lacivertli takımda sözleşmesi bitecek oyuncular ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

5 Kasım 2019 Salı 20:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





