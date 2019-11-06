Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan küfür açıklaması! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Kasım 2019, Salı
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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan küfür açıklaması!

Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu'ndan önemli açıklamalar geldi. 39 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe'nin Kayserispor ile karşı karşıya geldiği maçta Abdennor ile ikili bir diyalog içine girmişti. Emre Belözoğlu'nun Abdennour'a küfür ettiği iddia edilmişti. Deneyimli futbolcu o anda yaşadıklarına açıklık getirdi. İşte Emre Belözoğlu'nun açıklamalarından satır başları...
6 Kasım 2019 Çarşamba 00:05
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan küfür açıklaması!

DMAX'te Aslında programına konuşan Emre Belözoğlu: Kendini ifade etmek zorunda kalmak gerçekten çok zor. O kadar sakin bir insan değilim dışarıda da.

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan küfür açıklaması!

Birçok olay karşısında sakin kalmayı ben de istiyorum. Biraz da bu yaşla gelişen bir durum oluyor.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan küfür açıklaması!

Ama saha içinde eleştirilebilir bir profil olduğumu, kaybetmeye tahammülüm olmadığını ve bazen bu anlamda hatalar yaptığım gerçeğini kabul ederek dışarıda olabildiğince sade bir hayat sürüyorum.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan küfür açıklaması!

Bir değişim yaşadığımı düşünüyorum, özellikle sahanın içinde. Sahanın dışında hala aynıyım. Bu değişim yaşanmışlıklarla da olabiliyor.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan küfür açıklaması!

Artık belli yorgunluklar oluyor. Tamamen performansıma konsantre olmak istediğim için.

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