Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan küfür açıklaması!

Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu'ndan önemli açıklamalar geldi. 39 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe'nin Kayserispor ile karşı karşıya geldiği maçta Abdennor ile ikili bir diyalog içine girmişti. Emre Belözoğlu'nun Abdennour'a küfür ettiği iddia edilmişti. Deneyimli futbolcu o anda yaşadıklarına açıklık getirdi. İşte Emre Belözoğlu'nun açıklamalarından satır başları...
6 Kasım 2019 Çarşamba 00:05
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DMAX'te Aslında programına konuşan Emre Belözoğlu: Kendini ifade etmek zorunda kalmak gerçekten çok zor. O kadar sakin bir insan değilim dışarıda da.
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Birçok olay karşısında sakin kalmayı ben de istiyorum. Biraz da bu yaşla gelişen bir durum oluyor.
Ama saha içinde eleştirilebilir bir profil olduğumu, kaybetmeye tahammülüm olmadığını ve bazen bu anlamda hatalar yaptığım gerçeğini kabul ederek dışarıda olabildiğince sade bir hayat sürüyorum.
Bir değişim yaşadığımı düşünüyorum, özellikle sahanın içinde. Sahanın dışında hala aynıyım. Bu değişim yaşanmışlıklarla da olabiliyor.
Artık belli yorgunluklar oluyor. Tamamen performansıma konsantre olmak istediğim için.