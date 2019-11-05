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05 Kasım 2019, Salı
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Marcelo maçıyla ilgili iddialı konuştu

Marcelo Galatasaray maçıyla ilgili iddialı konuştu

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 4. maçını temsilcimiz 'a karşı oynayacak olan 'de defans oyuncusu Marcelo açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi sabırsızlıkla beklediklerini söyleyen yıldız futbolcu, mücadelenin sonucuyla ilgili iddialı konuştu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'in Brezilyalı beki Marcelo, Şampiyonlar Ligi'nde 'a karşı oynayacakları mücadele öncesi basın toplantısında konuştu. Tecrübeli futbolcu, karşılaşmayı dört gözle beklediklerini dile getirirken, sözlerini şöyle sürdürdü:

Zor bir maç olacağını biliyoruz. Sabırsızlıkla bu maçı bekliyoruz. Motive olduk, kazanacağız. Zor olacak ama biz böyle maçları oynayamayı seviyoruz.

Yıldız isim, "Şampiyonlar Ligi'nde daha mı iyi motive oluyorsunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

Hayır, bu maçlara bağlı. Devler Ligi'nde son 5 yılda 4 kez şampiyonluğa ulaştık. La Liga'da ise burada geçirdiğim 13 yılda yeterince kazanamadık. Bence her lig maçı ayrı bir motivasyondur. Real Madrid'in defansında oynamak birçok gencin hayali.

  1. 05.11.2019
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