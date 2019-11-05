Marcelo Galatasaray maçıyla ilgili iddialı konuştu

Real Madrid'in Brezilyalı beki Marcelo, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı oynayacakları mücadele öncesi basın toplantısında konuştu. Tecrübeli futbolcu, karşılaşmayı dört gözle beklediklerini dile getirirken, sözlerini şöyle sürdürdü:

Zor bir maç olacağını biliyoruz. Sabırsızlıkla bu maçı bekliyoruz. Motive olduk, kazanacağız. Zor olacak ama biz böyle maçları oynayamayı seviyoruz.

Yıldız isim, "Şampiyonlar Ligi'nde daha mı iyi motive oluyorsunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

Hayır, bu maçlara bağlı. Devler Ligi'nde son 5 yılda 4 kez şampiyonluğa ulaştık. La Liga'da ise burada geçirdiğim 13 yılda yeterince kazanamadık. Bence her lig maçı ayrı bir motivasyondur. Real Madrid'in defansında oynamak birçok gencin hayali.