Gareth Bale'e Galatasaray tepkisi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray ile karşılaşacak olan Real Madrid'de gündem Gareth Bale. Galli yıldız, sarı kırmızılı ekip ile oynayacakları maçın hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen son idmana sakatlığı sebebiyle katılmadı. Sakatlığı bulunan bir başka isim olan James Rodriguez ile birlikte takımdan ayrı çalışan yetenekli oyuncu, Çarşamba akşamı Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

BALE TEPKİSİ!

İstanbul'da oynanan ilk maçta da oynamayan Gareth Bale, İspanyol basınının hedefi oldu. Galli oyuncunun Real Madrid ile maça çıkmamasına rağmen milli takıma çağrılmasına göndermede bulunan Marca, Bale'i ciddi şekilde eleştirildi.

Gareth Bale bu sezon forma giydiği 7 maçta 2 gol attı ve 2 asist yaptı.