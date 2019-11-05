Gareth Bale'e Galatasaray tepkisi! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
05 Kasım 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Gareth Bale'e Galatasaray tepkisi!

'e tepkisi!

Gareth Bale'e Galatasaray tepkisi!

forması giyen 'in sakatlığı sebebiyle maçında forma giymeyeceğini yazan Marca gazetesi, Galli futbolcunun buna rağmen çağrılmasına tepki gösterdi.

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz ile karşılaşacak olan 'de gündem . Galli yıldız, sarı kırmızılı ekip ile oynayacakları maçın hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen son idmana sakatlığı sebebiyle katılmadı. Sakatlığı bulunan bir başka isim olan ile birlikte takımdan ayrı çalışan yetenekli oyuncu, Çarşamba akşamı Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

BALE TEPKİSİ!
'da oynanan ilk maçta da oynamayan Gareth Bale, İspanyol basınının hedefi oldu. Galli oyuncunun Real Madrid ile maça çıkmamasına rağmen çağrılmasına göndermede bulunan Marca, Bale'i ciddi şekilde eleştirildi.

Gareth Bale bu sezon forma giydiği 7 maçta 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

  1. 05.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gareth Bale'e Galatasaray tepkisi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN