Roberto Carlos'tan Falcao yorumu: Sakat... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
07 Kasım 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Roberto Carlos'tan Falcao yorumu: Sakat...

'tan Falcao yorumu: Sakat...

Roberto Carlos'tan Falcao yorumu: Sakat...

'nin eski yıldızı , 'ın sezon başında renklerine bağladığı Kolombiyalı futbolcu ile ilgili dikkat çeken bir yorum yaptı.

Bir dönem forması da giyen , 'ın Kolombiyalı golcüsü ile ilgili konuştu.

Milliyet'te yer alan habere göre Brezilyalı eski efsane, "Sakat olduğunu duydum. Sahaya döndüğünde çok önemli işler yapar. Büyük bir golcü ve Galatasaray'ın O'na ihtiyacı var" değerlendirmesinde bulundu.

"FENERBAHÇE'YE DÖNMEK İSTİYORUM"

Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı vatandaşı Gustavo için, "Gustavo çok önemli bir oyuncu. Sadece fark yaratmaz liderlik yapar. Lider bir oyuncu" yorumunu yapan Carlos, "Bu sene ama bambaşka bir Fenerbahçe var. Volkan ile bazen görüşüyorum. Fenerbahçe'ye bir gün dönmek istiyorum. Bu elbette hoca olarak olacak" diyerek sözlerini noktaladı.


  1. 07.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Roberto Carlos'tan Falcao yorumu: Sakat... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN