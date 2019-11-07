Roberto Carlos'tan Falcao yorumu: Sakat...
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Roberto Carlos, Galatasaray'ın sezon başında renklerine bağladığı Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao ile ilgili dikkat çeken bir yorum yaptı.
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Roberto Carlos, Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao ile ilgili konuştu.
Milliyet'te yer alan habere göre Brezilyalı eski efsane, "Sakat olduğunu duydum. Sahaya döndüğünde çok önemli işler yapar. Büyük bir golcü ve Galatasaray'ın O'na ihtiyacı var" değerlendirmesinde bulundu.
"FENERBAHÇE'YE DÖNMEK İSTİYORUM"
Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı vatandaşı Gustavo için, "Gustavo çok önemli bir oyuncu. Sadece fark yaratmaz liderlik yapar. Lider bir oyuncu" yorumunu yapan Carlos, "Bu sene ama bambaşka bir Fenerbahçe var. Volkan ile bazen görüşüyorum. Fenerbahçe'ye bir gün dönmek istiyorum. Bu elbette hoca olarak olacak" diyerek sözlerini noktaladı.
- 07.11.2019
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Yorum
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