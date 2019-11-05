Galatasaray'da Emre Taşdemir kararı!
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek isimlere imza attırmaya başlayan Galatasaray, Emre Taşdemir konusunda acele etmeyecek. Genç yıldızın göstereceği performansa göre mayıs ayında kesin karar verilecek.
Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, yapılması planlanan operasyon için ara transfer ve sezon sonunu işaret etmişti.
Sözleşmesi sezon sonunda sonra erecek olan isimlerle görüşmelere başlayan Galatasaray'da, Emre Taşdemir konusunda ise acele edilmeyecek. Sarı-Kırmızılılarda forma şansı bulmakta güçlük çeken Taşdemir'in, sözleşme uzatma konusunda göstereceği performans belirli olacak.
Terim, yönetimden Emre Taşdemir için sezon sonunun beklenmesini istedi.
- 05.11.2019
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Tsclup doğru karar
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