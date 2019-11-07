Galatasaray'daki Falcao depremi: Doktorlar teşhisi koydu!

Galatasaray'ın transferi için uzun uğraşlar verdiği ve mutlu sona ulaştığı Radamel Falcao, sarı kırmızılı taraftarlarda büyük heyecan yaratmıştı. İhtişamlı bir karşılama ile İstanbul'a gelen Kolombiyalı oyuncu için manevi beklenti yüksekti ancak beklenen olmadı. Sakatlık belası ile uğraşan yıldız oyuncunun sahalara ne zaman döneceği de hala merak konusu... Falcao'nun sakatlığına ilişkin bilinmeyen detayları anlatan ünlü spor yazar Bilal Meşe, konuya dair çok çarpıcı açıklamalarda bulundu ve görüştüğü profesörlerin kendisine neler söylediğini anlattı. (TARIK DEMİR / FOTOMAC.COM.TR)