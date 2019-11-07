Galatasaray'daki Falcao depremi: Doktorlar teşhisi koydu!

Galatasaray'ın transferi için uzun uğraşlar verdiği ve mutlu sona ulaştığı Radamel Falcao, sarı kırmızılı taraftarlarda büyük heyecan yaratmıştı. İhtişamlı bir karşılama ile İstanbul'a gelen Kolombiyalı oyuncu için manevi beklenti yüksekti ancak beklenen olmadı. Sakatlık belası ile uğraşan yıldız oyuncunun sahalara ne zaman döneceği de hala merak konusu... Falcao'nun sakatlığına ilişkin bilinmeyen detayları anlatan ünlü spor yazar Bilal Meşe, konuya dair çok çarpıcı açıklamalarda bulundu ve görüştüğü profesörlerin kendisine neler söylediğini anlattı. (TARIK DEMİR / FOTOMAC.COM.TR)
7 Kasım 2019 Perşembe 14:29
Güncelleme: 07.11.2019 14:51
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Galatasaray'da sakatlığı düzelmeyen Radamel Falcao'nun ne zaman sahalara döneceği merak ediliyordu...
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Kolombiyalı oyuncu için adeta seferberlik ilan edilmişti. Galatasaray'ın kulüp doktoru Yener İnce de Falcao'nun sakatlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.
İspanya'ya tedavi olmaya giden Falcao'nun sakatlığına ve geleceğine dair çok önemli ifadeler kullanan spor yazarı Bilal Meşe şunları söyledi:
Sezon başında Falcao için Monaco Teknik Direktörü, "Sakatlığı var. O yüzden oynamıyor" demişti ama Galatasaray Yönetimi bu durumu, "Galatasaray'ı istediği için kendini riske etmiyor" diye yorumlamıştı.
Monaco hocası haklı çıktı. 1 aydan fazla bir süredir takımla doğru dürüst idmana bile çıkamıyor Falcao.