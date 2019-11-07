Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne nasıl gider? İşte o ihtimaller... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Kasım 2019, Perşembe
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Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne nasıl gider? İşte o ihtimaller...

Real Madrid'e 6-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi defterini kapatan temsilcimiz Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi şansı hala devam ediyor. Çok kritik iki maça çıkacak olan sarı-kırmızılılar bu maçlarda alacağı sonuçlara göre yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Peki Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne nasıl gider. İşte o ihtimaller...
7 Kasım 2019 Perşembe 14:08 Güncelleme: 07.11.2019 14:19
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne nasıl gider? İşte o ihtimaller...

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Real Madrid ile karşı karşıya geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne nasıl gider? İşte o ihtimaller...

Rakibine 6-0 mağlup olarak gruptan çıkma şansını kaybeden sarı-kırmızılılarda, artık tek hedef UEFA Avrupa Ligi.

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne nasıl gider? İşte o ihtimaller...

GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ'NE NASIL GİDER?

Grubunu 3. sırada tamamlaması durumunda yoluna UEFA'da devam edecek olan Cimbom, 5. hafta karşılaşmasında sahasında Club Bruggu'ü konuk edecek.

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Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne nasıl gider? İşte o ihtimaller...

GALATASARAY BRUGGE'Ü YENERSE:

Temsilcimiz Brugge'ü mağlup ederse, 1 maç kala Belçika temsilcisinin 2 puan önüne geçmiş olacak.

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne nasıl gider? İşte o ihtimaller...

Galatasaray, son karşılaşmada PSG ile berabere bile kalsa Club Brugge-Real Madrid maçının sonucuna bakmaksızın grubu 3. sırada tamamlamış olacak.

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