Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne nasıl gider? İşte o ihtimaller...

Real Madrid'e 6-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi defterini kapatan temsilcimiz Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi şansı hala devam ediyor. Çok kritik iki maça çıkacak olan sarı-kırmızılılar bu maçlarda alacağı sonuçlara göre yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Peki Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne nasıl gider. İşte o ihtimaller...

7 Kasım 2019 Perşembe 14:08 Güncelleme: 07.11.2019 14:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





