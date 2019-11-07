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Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne nasıl gider? İşte o ihtimaller...
Real Madrid'e 6-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi defterini kapatan temsilcimiz Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi şansı hala devam ediyor. Çok kritik iki maça çıkacak olan sarı-kırmızılılar bu maçlarda alacağı sonuçlara göre yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Peki Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne nasıl gider. İşte o ihtimaller...
7 Kasım 2019 Perşembe 14:08 Güncelleme: 07.11.2019 14:19
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GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ'NE NASIL GİDER?
Grubunu 3. sırada tamamlaması durumunda yoluna UEFA'da devam edecek olan Cimbom, 5. hafta karşılaşmasında sahasında Club Bruggu'ü konuk edecek.
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