Öğretmenler kupası gönülleri birleştirecek - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
25 Ekim 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri Öğretmenler kupası gönülleri birleştirecek

Öğretmenler kupası gönülleri birleştirecek

Öğretmenler kupası gönülleri birleştirecek

Öğretmenler Kupası’nın tanıtımına Spor Bakanı Kasapoğlu ve Bakanı Selçuk da katıldı. , “Gönülleri birleştireceğiz” dedi

Öğretmenlerin basketbol, futsal, masa tenisi ve voleybolda mücadele ettiği, Turkcell'in katkılarıyla yapılan Türkiye Öğretmenler Kupası'nın tanıtımı, Ankara'da yapıldı. Toplantıya Bakanı Ziya Selçuk ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş katıldı. , Bakanlığın her projesinde onlarla olmanın kendileri için ayrı bir heyecan, mutluluk olduğunu söyledi. ise, "Aslında biz gönülleri birleştirmeye çalışıyoruz. Çocuklarımızın sizlerin yaptığı spora bakarak özenmelerini ve sizlerin coşkusunu yüreklerinde hissetmelerini istiyoruz" diye konuştu. İki bakan daha sonra, basketbol, futsal, masa tenisi ve voleybol oynadı.

İNALLER ANKARA'DA YAPILACAK
Öğretmenler Kupası'nda il birinciliği müsabakalarının sonuçları 31 Ekim'de açıklanacak. 8 bölgedeki birincilik müsabakaları, 4-12 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Her bölgenin birincisi, haftasında Ankara'da şampiyonluk için ter dökecek.

  1. 25.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Öğretmenler kupası gönülleri birleştirecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN