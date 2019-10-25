Öğretmenler kupası gönülleri birleştirecek
Öğretmenler Kupası’nın tanıtımına Spor Bakanı Kasapoğlu ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk da katıldı. Bakan Selçuk, “Gönülleri birleştireceğiz” dedi
İNALLER ANKARA'DA YAPILACAK
Öğretmenler Kupası'nda il birinciliği müsabakalarının sonuçları 31 Ekim'de açıklanacak. 8 bölgedeki birincilik müsabakaları, 4-12 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Her bölgenin birincisi, Öğretmenler Günü haftasında Ankara'da şampiyonluk için ter dökecek.
- 25.10.2019
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Braga'da Ricardo Sa Pinto: Beşiktaş’ın durumunu kendi lehimize çevirebiliriz
Toplam 1
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karakartal Takımın iyiyse her zaman kazanma şansın var kötüyse her zaman kaybetme durumun var beşiktaş kötünün kötüsü
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Abdullah Avcı'dan Braga maçı öncesi önemli açıklamalar
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karakartal Yönetim avcı yı göndermek için takımın küme düşmesini bekliyor heralde
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Derbi hakemi Mete Kalkavan
Toplam 2
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karakartal En basit maçları bile kaldıracak yapıya sahip olmayan meteyi bu maça atamak tek kelimeyle art niyettir maçı dinamitlemektir
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