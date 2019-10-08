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08 Ekim 2019, Salı
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Rüştü Reçber TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü oldu

Eski milli futbolcu , olarak göreve başladı. Rüştü Reçber, TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü oldu. Türk futbol tarihinde 120 kez ile A formasını en çok giyen isim olan Reçber, 11 kez de Ümit Milli Takım'ın kalesini korudu.

Eski kaleci , Türkiye Futbol Federasyonu-UEFA olarak göreve başladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre 46 yaşındaki eski kaleci, Futbol Gelişim Koordinatörü oldu.

Daha önce Milli Takımlar Genel Koordinatörlüğü görevini de yapan Rüştü, Türk futbol tarihinde 120 kez ile ay-yıldızlı formayı en çok giyen isim olmuş, 11 kez de Ümit 'ın kalesini korumuştu.

Rüştü, Türkiye A Milli Takım'ın 2002'de 'nda, 2003'te ise Konfederasyonlar Kupası'nda üçüncü olan, 2008'de de Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynayan kadrolarında yer almıştı.

  1. 08.10.2019
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