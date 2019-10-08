Eski milli futbolcu Rüştü Reçber, TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü olarak göreve başladı. Rüştü Reçber, TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü oldu. Türk futbol tarihinde 120 kez ile A Milli Takım formasını en çok giyen isim olan Reçber, 11 kez de Ümit Milli Takım'ın kalesini korudu.
Eski kaleci Rüştü Reçber, Türkiye Futbol Federasyonu-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü olarak göreve başladı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre 46 yaşındaki eski kaleci, TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü oldu.
Daha önce Milli Takımlar Genel Koordinatörlüğü görevini de yapan Rüştü, Türk futbol tarihinde 120 kez ile ay-yıldızlı formayı en çok giyen isim olmuş, 11 kez de Ümit Milli Takım'ın kalesini korumuştu.
Rüştü, Türkiye A Milli Takım'ın 2002'de Dünya Kupası'nda, 2003'te ise Konfederasyonlar Kupası'nda üçüncü olan, 2008'de de Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynayan kadrolarında yer almıştı.
- 08.10.2019
- Rüştü Reçber TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü oldu
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