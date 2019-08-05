Ivan Bebek saldırıya uğradı!
Hırvatistan'da dün oynanan Hajduk - Lokomotiva Zagreb maçında verdiği kararlarla tepki gören hakem Ivan Bebek, disko çıkışında saldırıya uğradı. Olayın failleri aranıyor.
Hırvatistan ekiplerinden Hajduk Split ile Lokomotiva Zagreb arasında oynanan mücadelede verdiği kararlar nedeniyle taraftarların tepkisini çeken hakem Ivan Bebek, mücadele sonrası gittiği bir gece kulübünün çıkışında saldırıya uğradı.
Kulüpten çıktıktan sonra arabasına giderken saldırıya uğrayan Hırvat hakem saldırganların arkadan gelip kendisine vurmaya başladığını söyledi.
Saldırı sonra Ivan Bebek güvenlik görevlilerinden yardım istedi.
"HALA OLANLARA İNANAMIYORUM!"
Saldırının ardından yaşadıklarını anlatan Ivan Bebek, "Gözüm ve kulağım ağrıyor. Boynumun üst kısmında, omuz ve boyun bölgesinde yaralar mevcut. Kısa sürede çalışabileceğimi sanmıyorum. Hala olanlara inanamıyorum" dedi.
FIFA kokartlı Hırvat hakemin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
FENERBAHÇE MAÇI SONRASI DA TEPKİ TOPLAMIŞTI
Bebek, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Braga ile oynadığı maçı da yönetmiş, sarı lacivertli 3 futbolcuyu kırmızı kartla ihraç etmiş ve kararlarıyla büyük tepki toplamıştı.
- 05.08.2019
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Trabzonspor'un yeni golcüsü Alexander Sörloth coşkuyla karşılandı
Toplam 1
Yorum
dogrucu şu işe bak.1.94 boyunda yavaş kalas biri alınmış birde buna seviniyolar.gsaray babel gibi adam varken birde yanına falcao yu alıyor .
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
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