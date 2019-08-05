Fenerbahçe'nin yeni golcüsü belli oldu!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, bu hafta önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Stoper, orta saha ve golcü takviyesi yaparak transferi tamamlamak isteyen sarı-lacivertlilerde, gelecek isimler de netleşti...
5 Ağustos 2019 Pazartesi 09:26
Güncelleme: 05.08.2019 09:26
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Ligin başlamasına iki hafta kala Fenerbahçe yönetimi transferde gaza basmaya hazırlanıyor.
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Sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal'dan aldıkları son rapor doğrultusunda harekete geçti.
Yanal'ın, Hasan Ali'nin sakatlığı sonrası Kolarov dışında iki stoper, bir 6 numara ve bir forvet istediği bildirildi.
Kolarov konusunda yönetim, Roma'ya giden menajer Mirsad Türkcan'dan haber bekliyor.
SÖZLEŞME DETAYI BELLİ OLDU Türkcan'ın oyuncunun bonservis sorununu çözüp, transferi kısa sürede bitirmesi bekleniyor.