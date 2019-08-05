Fenerbahçe'nin yeni golcüsü belli oldu! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Ağustos 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü belli oldu!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, bu hafta önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Stoper, orta saha ve golcü takviyesi yaparak transferi tamamlamak isteyen sarı-lacivertlilerde, gelecek isimler de netleşti...
5 Ağustos 2019 Pazartesi 09:26 Güncelleme: 05.08.2019 09:26
Fenerbahçe'nin yeni golcüsü belli oldu!

Ligin başlamasına iki hafta kala Fenerbahçe yönetimi transferde gaza basmaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü belli oldu!

Sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal'dan aldıkları son rapor doğrultusunda harekete geçti.

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü belli oldu!

Yanal'ın, Hasan Ali'nin sakatlığı sonrası Kolarov dışında iki stoper, bir 6 numara ve bir forvet istediği bildirildi.

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü belli oldu!

Kolarov konusunda yönetim, Roma'ya giden menajer Mirsad Türkcan'dan haber bekliyor.

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü belli oldu!

SÖZLEŞME DETAYI BELLİ OLDU
Türkcan'ın oyuncunun bonservis sorununu çözüp, transferi kısa sürede bitirmesi bekleniyor.

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