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29 Haziran 2019, Cumartesi
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yarı finalde

Hollanda yarı finalde

Kadınlar 'nda 'yı 2-0 yenen , yarı finale çıktı.

Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen ve 7 Temmuz'da sona erecek turnuvanın çeyrek finalinde ile , Valenciennes yerel idaresindeki Hainaut Stadı'nda karşılaştı.

Mücadelenin 70. dakikasında Vivianne Miedema ile öne geçen Hollanda, 80. dakikada Stephanie van der Gragt'ın attığı golle sahadan 2-0 galip ayrıldı ve tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi.

Hollanda, yarı finalde Almanya-İsveç maçının galibiyle eşleşecek

  1. 29.06.2019
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