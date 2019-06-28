Fransa'yı 2-1 mağlup eden ABD adını yarı finale yazdırdı - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
28 Haziran 2019, Cuma
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'yı 2-1 mağlup eden adını yarı finale yazdırdı

Fransa'yı 2-1 mağlup eden ABD adını yarı finale yazdırdı

'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen ve 7 Temmuz'da sona erecek turnuvanın çeyrek finalinde ev sahibi ülke, başkent 'teki Parc des Princes Stadı'nda ile karşılaştı.

, mücadelenin ilk yarısını 5. dakikada Megan Anna Rapinoe'nin attığı golle 1-0 önde tamamladı. Aynı futbolcunun 65. dakikadaki golüyle farkı ikiye çıkaran ABD, 81. dakikada Wendie Renard'ın golüne engel olamasa da kalan dakikalarda skoru korudu ve tur atlayan taraf oldu.

ABD yarı finalde ile eşleşti.

  1. 29.06.2019
  2. Güncelleme: 29.06.2019 00:22
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