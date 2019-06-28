Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen ve 7 Temmuz'da sona erecek turnuvanın çeyrek finalinde ev sahibi ülke, başkent Paris'teki Parc des Princes Stadı'nda ABD ile karşılaştı.
ABD, mücadelenin ilk yarısını 5. dakikada Megan Anna Rapinoe'nin attığı golle 1-0 önde tamamladı. Aynı futbolcunun 65. dakikadaki golüyle farkı ikiye çıkaran ABD, 81. dakikada Wendie Renard'ın golüne engel olamasa da kalan dakikalarda skoru korudu ve tur atlayan taraf oldu.
ABD yarı finalde İngiltere ile eşleşti.
- 29.06.2019
- Güncelleme: 29.06.2019 00:22
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Kagawa beklemede
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Yorum
eray kagawa bizde kalmalı avrupa için geniş kadro şart yedek kulübesi bile deneyimli genç yetenekli yıldızlarla dolu olmalı
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Ryan Babel imzaya geldi!
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Yorum
BEŞİKTAŞ sezon başında beri isteksiz tavırları zaten bunu gösteriyordu.. sorun yok parayı seven futbolcuları bizim taraftar çok sever ilk maçta....
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Banega verir Abou’atar’
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Yorum
west gel be aslanım
Fransa'yı 2-1 mağlup eden ABD adını yarı finale yazdırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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