Hasan Ali Kaldırım kimdir? Nereli, kaç yaşında, kariyeri...
09 Haziran 2019, Pazar
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kimdir? Nereli, kaç yaşında, kariyeri...

Hasan Ali Kaldırım kimdir? Nereli, kaç yaşında, kariyeri...

EURO 2020 Elemeleri'nde 'yı 2-0 mağlup eden A 'da , çarpıcı bir performans sergiledi. Bu performans sonrası sporseverler de tecrübeli oyuncuyla ilgili detaylı araştırmalar yaparak kim olduğuna dair daha detaylı bilgiler elde etmek için merak edilenleri aradı. Peki, Hasan Ali Kaldırım kimdir? Ayrtıntılar haberimizde...

A 'da , 'ya karşı oynanılan maçta başarılı bir performansa imza attı. Bu performans sonrası sporseverler de tecrübeli oyuncuyla ilgili detaylı araştırmalar yaparak kim olduğuna dair daha detaylı bilgiler elde etmek için merak edilenleri aradı. Peki, Hasan Ali Kaldırım kimdir? İşte yanıtı:

HASAN ALİ KALDIRIM KİMDİR?

Hasan Ali Kaldırım, 9 Aralık 1989 tarihinde Neuwied, Almanya'da dünyaya geldi. Futbola 2005 senesinde TuS Koblenz altyapısında başlayan Kaldırım, sonraki sene Kaiserslautern altyapısına geçti.

İlk profesyonel sözleşmesini de 2008 senesinde Kaiserslautern ile imzaladı. Profesyonel kariyerine başladıktan sonra burada yalnızca 1 sezon kalan Kaldırım, 2009 senesinde Mainz'a transfer oldu.

Mainz'da sadece 19 maçta görev alan sporcu, 2010 senesinde de ekiplerinden Kayserispor'a transfer oldu. 2 sezon Kayserispor formasıyla 72 maçta görev aldı.

2012 senesinde Süper Lig'in köklü kulüplerinden Fenerbahçe'ye transfer olan Kaldırım, aynı zamanda 2012 senesinden bu yana A Milli Takımı forması giymektedir.

  1. 09.06.2019
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